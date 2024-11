1° Novembre: Repubblica in vendita, 158 morti a Valencia, l'inchiesta Equalize

01/11/2024 07:34:00

Le principali notizie di oggi, 1 novembre 2024:

Elkann vende La Repubblica

Con un’esclusiva, il Giornale rivela che John Elkann ha deciso di vendere il quotidiano La Repubblica. La scelta sarebbe dettata da ragioni economiche e strategiche da parte di Exor, il gruppo finanziario di Elkann e della famiglia Agnelli.

Valencia: il bilancio delle vittime sale a 158

La tragedia provocata dall’alluvione a Valencia continua a peggiorare. Le vittime accertate sono salite a 158, ma ci sono ancora dispersi. Cresce la rabbia per il ritardo con cui è stato dato l’allarme.

Inchiesta Equalize: prime ammissioni

Nell’inchiesta milanese sul dossieraggio illegale emergono le prime ammissioni. Uno degli indagati ha dichiarato di temere per la propria sicurezza e per quella della famiglia, ma i presunti capi dell’organizzazione continuano a non collaborare.

Violenza sessuale a Perugia

Una studentessa di 20 anni ha denunciato di essere stata violentata da un uomo conosciuto su Tinder. L’aggressione sarebbe avvenuta in pieno centro a Perugia.

Quattro giovani muoiono in un incidente a Nuoro

In provincia di Nuoro, quattro giovani amici hanno perso la vita in un tragico incidente stradale. La loro auto è uscita di strada finendo in una scarpata.

Coppia italiana bloccata a Buenos Aires per maternità surrogata

I due italiani fermati a Buenos Aires con una neonata frutto di maternità surrogata sono ora coinvolti in un’indagine argentina sul turismo pro-creativo a pagamento.

Omicidio di Sara Centelleghe: 70 colpi di forbice

Nuovi dettagli sull'omicidio di Sara Centelleghe, 18enne uccisa da un amico, Jashandeep Badhan, con 70 colpi di forbice. L’assassino è stato sorpreso mentre frugava nella sua borsa.

Gemmato sotto attacco per conflitto d’interessi

Marcello Gemmato, sottosegretario alla Sanità, è accusato dall’opposizione di conflitto d’interessi per il suo coinvolgimento in alcune cliniche. Lui respinge le accuse e rifiuta di dimettersi.

Inchiesta su Donatella Tesei, ma la procura chiede l’archiviazione

La governatrice dell’Umbria Donatella Tesei è finita sotto inchiesta per sospetto favoritismo verso un’azienda agricola legata al figlio. Tuttavia, la Procura ha chiesto l’archiviazione poiché il reato di abuso d’ufficio è stato abolito.

Addio a Matilde Lorenzi, promessa dello sci italiano

Una folla commossa ha partecipato ai funerali di Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci, deceduta a seguito di una caduta durante un allenamento in pista.

Nomina al Ministero della Cultura

Alessandro Giuli ha nominato Valentina Gemignani come nuova capo di Gabinetto, sostituendo Francesco Spano, dimessosi recentemente.

Frecciarossa Napoli-Torino: record di ritardi

Il treno Frecciarossa Napoli-Torino detiene un triste primato: non ha mai rispettato l’orario previsto per tutto il mese di ottobre.

Tregua a Gaza ancora lontana

Nonostante i tentativi di mediazione, i bombardamenti israeliani a Gaza e in Libano proseguono, e il bilancio delle vittime civili continua a salire. Intanto dall’Iran arrivano nuove minacce contro Israele.

Guerra in Ucraina a un punto di svolta

Secondo il New York Times, la guerra in Ucraina avrebbe raggiunto un punto critico, con l’esercito russo pronto a sfondare completamente nel Donbass.

Scontro elettorale tra Harris e Trump negli Stati Uniti

A pochi giorni dal voto, Kamala Harris e Donald Trump sono ai ferri corti. Harris ha parlato agli ispanici, offesi da Trump, mentre l’ex presidente si è rivolto alle donne. Trump è stato fotografato alla guida di un camion della spazzatura, in risposta a un insulto di Biden.

Musk riesce a fermare l’azione legale contro la sua lotteria pro-Trump

Elon Musk è riuscito temporaneamente a bloccare l’azione legale che cercava di fermare la sua controversa lotteria di propaganda elettorale a favore di Trump.

Serie A: Lazio e Roma vincono

La Lazio ha trionfato contro il Como con un netto 5-1, mentre la Roma ha sconfitto il Torino 1-0. La Serie A riprende il suo corso a partire da domani.

Maria Rosaria Boccia torna in tv

Maria Rosaria Boccia ha partecipato a un programma televisivo per discutere del suo coinvolgimento nel caso Sangiuliano e del ferimento dell’ex ministro. Tuttavia, non ha risposto alle domande cruciali poste durante l’intervista.