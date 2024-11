Codacons lancia campagna per il potenziamento dei medici nei pronto soccorso in Sicilia

01/11/2024 02:00:00

Il CODACONS, per voce del Segretario Nazionale Francesco Tanasi, annuncia il lancio di una nuova e urgente campagna per potenziare la presenza dei medici nei pronto soccorso della Sicilia. In un contesto dove la carenza di personale medico minaccia la qualità e la tempestività delle cure d'emergenza, il CODACONS si fa promotore di un'iniziativa volta a sensibilizzare le istituzioni e a sostenere i professionisti della sanità.

“È inaccettabile che cittadini e turisti in Sicilia si trovino a fronteggiare lunghi tempi d’attesa e disservizi nei pronto soccorso. La carenza di medici sta diventando una vera e propria emergenza, e servono interventi immediati per garantire la sicurezza e la salute pubblica,” dichiara Francesco Tanasi. “Questa campagna vuole richiamare l’attenzione del governo regionale e del Ministero della Salute, affinché si adottino misure concrete per migliorare le condizioni di lavoro del personale medico e incentivare l’ingresso di nuovi professionisti.”

La campagna del CODACONS prevede una serie di azioni di sensibilizzazione pubblica, incontri con le istituzioni, e l'avvio di una raccolta firme per chiedere maggiori investimenti nelle strutture sanitarie siciliane. Tanasi sottolinea l’importanza di un impegno condiviso tra enti locali, associazioni e cittadini per raggiungere l’obiettivo di un servizio sanitario sicuro, efficace e accessibile a tutti.

“Invitiamo tutti i siciliani, e non solo, a sostenere questa iniziativa, perché la salute è un diritto fondamentale e non possiamo permettere che continui ad essere compromesso dalla mancanza di risorse e di personale,” conclude Tanasi.