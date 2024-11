Marsala: la scritta "Porn Hub" al Momumento ai Mille

02/11/2024 18:05:00

Chi oggi ha approfittato della bella giornata per visitare il Monumento ai Mille a Marsala si sarà accorto di un'ennesima offesa a questo simbolo della storia nazionale: qualcuno ha dipinto sul pavimento esterno la scritta "Porn Hub", richiamando il noto sito web per adulti. Un atto di vandalismo che si aggiunge ai numerosi segni di degrado e abbandono che ormai caratterizzano il sito.

Il Monumento ai Mille, dedicato a Giuseppe Garibaldi e alla spedizione dei Mille, è un luogo di grande importanza storica e simbolica per Marsala e per l’Italia intera. Tuttavia, da anni è vittima di incuria e atti vandalici. Abbiamo già documentato su Tp24 le numerose problematiche che affliggono il sito: dalla sporcizia e l'assenza di manutenzione ai graffiti che deturpano le strutture. Le condizioni generali del monumento continuano a peggiorare, lasciando spazio a episodi come quello di oggi, in cui persino un brand di un sito pornografico è diventato, purtroppo, parte del paesaggio del monumento.

La scritta "Porn Hub" rappresenta l’ennesima testimonianza di come il monumento sia diventato un bersaglio per atti di vandalismo, mentre il sito storico sembra ormai abbandonato a se stesso. Nonostante le segnalazioni e i numerosi appelli delle associazioni locali, manca una risposta concreta e un piano di intervento per il recupero e la protezione del monumento. Il degrado del Monumento ai Mille non è solo un problema estetico, ma un’offesa alla memoria storica e al patrimonio culturale della città.