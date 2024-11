Volley B1: seconda gara casalinga per la EnoDoro Marsala Volley, arrivano le laziali del Pomezia.

02/11/2024 10:30:00

Secondo match casalingo per la EnoDoro Marsala Volley che domenica 03 novembre al Palazzetto dello Sport “San Carlo” di Marsala affronterà la United Volley Pomezia di Coach Massimo Dagioni. Il match, valido per la quarta giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile girone D, visti gli identici ruolini di marcia e l’identica posizione in classifica delle due formazioni, è da considerare come una vera e propria sfida diretta per ambire alle posizioni di vertice del torneo. L’esperto roster di pallavoliste del Pomezia, dopo la sconfitta casalinga di misura contro Fasano, ha inanellato due vittorie consecutive tra cui il 3-1 in casa contro la quotata VolleyRò. Una vittoria che rende l’idea di quanto insidiosa sia questa sfida per le ragazze di Coach Luca D’Amico e che importanza ai fini della classifica possa avere un risultato positivo contro le pometine.

Il roster lilibetano ha svolto un attento lavoro settimanale di rifinitura al fine di migliorare ciò che non ha funzionato nella trasferta persa di misura a Bisceglie, un lavoro diviso tra pesi, palla e video per non lasciare nulla al caso in vista del match che si giocherà domenica. “Nonostante la sconfitta di Bisceglie è stata una settimana tranquilla di preparazione al prossimo match – dichiara il Coach delle lilibetane Luca D’Amico - abbiamo compreso gli sbagli fatti ed abbiamo lavorato per correggere gli errori commessi. Domenica dovremo mettere in pratica il meglio di noi se vorremo portare a casa i punti che contano“. Per chi non potrà raggiungere il Palazzetto dello Sport “San Carlo” di Marsala, sarà possibile assistere alla diretta del match, commentata da Dario Piccolo ed Oreste Pino Ottoveggio, domenica 03 novembre 2024 con inizio alle ore 16.00, sul profilo facebook “Marsala Volley” e su LaTr3, canale 83 del digitale terrestre. L’arbitro dell’incontro EnoDoro Marsala Volley Vs Nimis Cons. Pomezia RM sarà il Sig. Gabriele Mallia coadiuvato dal Sig. Giovanni La Mantia. Ecco le interviste pre-partita ad Erin Grippo e Luca D'Amico: