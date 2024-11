Un cannolo da record a Palermo. Il video

03/11/2024 20:38:00

Ieri, 2 novembre, a piazza Verdi a Palermo è stato realizzato un mega cannolo da record, a prendere la misura definitiva con tanto di metro a nastro è stato il primo cittadino Roberto Lagalla. Misura 30 metri di lunghezza, 25 centimetri di diametro, per la sua realizzazione sono state coinvolte diverse attività del quartiere Capo come la Fabbrica Arena per la ricotta e la Fabbrica Foresta per la scorza. Era una delle attività all'interno della rassegna di eventi “WĀDĪ, Mercato del Capo tra Arte e Musica” organizzata dalla pro loco Caput Seralcadi che in questi giorni ha realizzato diversi eventi tra concerti, spettacoli teatrali e laboratori culinari.

"L'intento finale non è quello di battere il guinness dei primati - dice Francesca Vitrano, presidente della Proloco Seralcadi - bensì è quello promuovere le bellezze del Mercato del Capo, le sue attività storiche, vogliamo che la gente torni al Capo a fare la spesa ad apprezzare le chiese e le nostre bellezze artistiche".

Intanto, se il dato della lunghezza venisse convalidato, sarebbe un record.

Attualmente il record, con 21 metri e 43 centimetri di lunghezza (e oltre 20 cm di diametro), lo detiene, dal settembre 2022, Caltanissetta. L’opera di un centinaio pasticcieri e cuochi provenienti da tutta Italia, coordinati dal pasticciere Lillo Defraia è di fatto convalidata e iscritta nell’albo dei Guinness World Records, a seguito di una nota del 22 gennaio scorso.