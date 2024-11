4 Novembre: Valencia in rivolta, incertezza Usa

04/11/2024 07:03:00

Le principali notizie di oggi, 4 novembre 2024:

Valencia in rivolta contro il re e il premier spagnoli

Durante la visita del re Felipe VI e del primo ministro Pedro Sánchez nei luoghi colpiti dall’alluvione a Paiporta, la popolazione ha reagito lanciando fango e urlando “assassini!”. La regina Letizia si è commossa e si è messa a piangere. Intanto, subacquei esplorano i parcheggi sommersi di Aldaia, descritti come “un cimitero”, e una donna è stata trovata viva dopo tre giorni nella sua auto sommersa. Cresce l’allarme per le condizioni igieniche precarie, che aumentano il rischio di infezioni nelle aree alluvionate.

Elezioni Usa: incertezza totale nei sondaggi

A poche ore dal voto, i sondaggi per le presidenziali statunitensi sono incerti. Kamala Harris sembra avere un vantaggio in Iowa, mentre in Pennsylvania, uno degli stati chiave, è parità assoluta.

Kemi Badenoch alla guida dei conservatori inglesi

Kemi Badenoch, 44 anni, già ministra sotto Rishi Sunak e cresciuta in Nigeria fino ai sedici anni, è stata eletta nuova leader dei conservatori britannici.

Maia Sandu vince in Moldavia

La presidente moldava filoeuropea Maia Sandu ha vinto il ballottaggio contro il candidato filorusso, consolidando la sua leadership pro-Europa nel paese.

Arrestato il portavoce di Netanyahu

Il portavoce del primo ministro israeliano Netanyahu è stato arrestato con l’accusa di aver diffuso file riservati ai media, con l’obiettivo di sostenere la posizione del premier contro Hamas.

Campagna di vaccinazione a Gaza

Inizia la seconda fase della campagna di vaccinazione contro la poliomielite per i bambini a Gaza, nel tentativo di contenere la diffusione della malattia.

Omicidio a Napoli: diciassettenne confessa

Un diciassettenne, appena uscito dal carcere minorile, ha confessato di aver ucciso Santo Romano, 19 anni, in seguito a uno scontro nato da un tentativo di mediazione. Il giovane sostiene di essere stato aggredito prima di sparare.

Tragedie in montagna

Quattro escursionisti hanno perso la vita in incidenti di montagna durante il fine settimana.

Esplosione domestica a Bari

In provincia di Bari, un uomo è morto a causa di una fuga di gas mentre si stava preparando un caffè. La forza dell’esplosione lo ha scaraventato fuori dalla finestra.

Studentessa iraniana arrestata dopo una protesta

Una giovane studentessa in Iran è stata arrestata dopo essersi spogliata in pubblico come forma di protesta. Da quel momento, non si hanno più notizie di lei.

Assalto a un magazzino Dhl a Piacenza

Una banda armata ha dato fuoco a delle auto per bloccare la strada di accesso a un magazzino Dhl vicino a Piacenza, riuscendo così a effettuare un furto senza essere disturbata.

Gli sposi scomparsi a Caserta riappaiono

I due sposi della provincia di Caserta, spariti subito dopo le nozze, sono ricomparsi senza fornire spiegazioni per la loro scomparsa.

Dati Istat: il 63,3% degli under 34 vive ancora con i genitori

L’Istat ha pubblicato un dato allarmante: il 63,3% dei giovani italiani sotto i 34 anni vive ancora con i genitori, riflettendo la difficile situazione economica e abitativa nel paese.

Risultati sportivi

Verstappen ha vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1, mentre Pecco Bagnaia ha trionfato in Malesia nella MotoGP.

Bambino prodigio negli scacchi

Un bambino di quasi quattro anni è diventato il più giovane scacchista a entrare nella classifica internazionale, un record assoluto.

Totti al Lucca Comics

Francesco Totti è apparso a sorpresa al Lucca Comics, travestito da centurione romano, suscitando l’entusiasmo dei fan.

Lutti

Sono scomparsi Giampaolo Silvestri, tra i fondatori dell’Arcigay, l’ambientalista Stefano Lenzi, il coreografo Gennaro Cimmino e un coccodrillo di circa 110 anni, considerato il più grande del mondo.