Mazara, cade dal terzo piano di un palazzo. Grave una donna

04/11/2024 12:06:00

Una donna di 36, di Mazara del Vallo, è ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale Villa Sofia di Palermo, in seguito a una caduta dal terzo piano della sua abitazione avvenuta la scorsa notte intorno alle 4. L'incidente è accaduto in una via nei pressi di via Potenza.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, che hanno trasportato la donna all'ospedale Abele Ajello per le prime cure. Considerata la gravità della situazione, la giovane è stata successivamente trasferita a Palermo. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Mazara, che stanno analizzando le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire la dinamica dell'accaduto. Al momento, non viene esclusa alcuna ipotesi, dal gesto volontario ad altre possibili cause.