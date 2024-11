"Insieme... per la Madonna della Cava", spettacolo di beneficenza al Teatro Impero di Marsala

04/11/2024 11:12:00

Uno spettacolo d'arte varia, musica, cabaret, imitazioni, danza e altro si svolgerà sabato 23 novembre al Teatro Impero di Marsala,

con inizio alle ore 21:00. “Insieme... per la Madonna della Cava”, con la partecipazione volontaria e gratuita di diversi affermati artisti marsalesi, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per il restauro dei preziosi affreschi nella Grotta dove Padre Savina trovò il simulacro della Vergine Santissima con Gesù Bambino, oggi custodito nel Santuario. “Abbiamo accolto l’appello di Don Giuseppe Inglese, Rettore del Santuario della Patrona di Marsala, convinti che tutti i cittadini debbano contribuire alla manutenzione e salvaguardia di questo patrimonio inestimabile,” affermano Salvatore Lombardo, presidente della Associazione Strada del Vino, e Rosa Rubino, direttrice de Il Vomere, promotori dell’iniziativa. L’Amministrazione Comunale patrocinerà l’evento, che vede la partecipazione gratuita di artisti marsalesi entusiasti di esibirsi per questa causa, con un biglietto simbolico di 10 euro.

Sul palco si esibiranno Silvia Cialona, Maurizio Favilla e Alba Isaia, Valentina Donato, Baldo Russo, Maria Caterina Vitaggio, Marsala Dance Accademy, Il Sipario di Vito Scarpitta, Senia, Aldo Bertolino e i Kinisia. La serata sarà presentata da Nino Guercio con il coordinamento artistico di Salvatore Sinatra. L’iniziativa ha già il supporto della Pro Loco Marsala, dell’Ordine degli Avvocati, dell’Ordine dei Consulenti, dell’Ordine degli Ingegneri, dell’Associazione Arma Aeronautica, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, di Assofinanzieri, del Circolo Canottieri, del Circolo Velico, dello Sporting Club, della Fidapa, dell’Associazione Batticuore, del Lions Club, del Rotary Club, del Gruppo “Ancilla Domini”, della Farmacia Lembo e del MAC – Movimento Artistico Culturale, mentre altri Enti e Associazioni si aggregheranno nei prossimi giorni. I biglietti sono in vendita presso l’Associazione “Strada del Vino” a Palazzo Fici.