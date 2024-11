La storia di Nino Rizzo, il "mago dei motori" di Marsala 

04/11/2024 06:00:00

C’è una storia che a Marsala è quasi leggenda, e il protagonista è un uomo che, per molti appassionati di motori, è una figura quasi “magica”. Lui è Antonino (per tutti Nino) Rizzo, il “mago dei motori,” un nome che evoca il rombo di centinaia di motociclette, l’odore dell’olio e della benzina, la luce fioca della sua officina, dove per anni ha creato, riparato e curato moto e vespe come fossero opere d’arte.

Una storia che parte da lontano - Nino Rizzo, oggi 72enne, papà di tre figli e nonno, ha iniziato a lavorare sulle moto quando era ancora un bambino, all’età di dodici anni, poi dopo aver terminato il servizio militare, al ritorno a Marsala, grazie alla spinta di alcuni amici ha aperto la sua prima officina in piazza Marconi (Porticella) e dopo due anni si è trasferito nella sua storica sede di via Edoardo Alagna, dove ha lavorato fino a qualche anno fa, quando è andato in pensione. Nino, con le sue mani esperte e i suoi attrezzi, ha saputo trasformare rottami in piccoli capolavori di meccanica, ha dato nuova vita a motori spenti, ha restaurato carrozzerie segnate dal tempo. Fin da bambino, si dice che avesse un orecchio quasi musicale per i motori, riuscendo a capire, dal suono di una moto, esattamente cosa ci fosse che non andava. È con questa passione che è cresciuto, passando ore a smontare e rimontare piccoli pezzi per cercare di scoprire i segreti che rendono una moto davvero perfetta.

La nascita di una passione e il mestiere che diventa arte - Da semplice passione, le moto sono diventate il mestiere della vita per Nino. La sua officina è stata, per decenni, il punto di riferimento per generazioni di giovani marsalesi, che si affidavano a lui con una fiducia quasi cieca. Aveva quel tocco unico, quel modo di mettere a punto i motori che li faceva scivolare sull’asfalto come fossero piume. Non c’era moto o vespa che non sapesse rimettere in pista con la massima cura, dal più semplice dei guasti alla più complessa delle revisioni.

Per Nino, ogni moto ha "un’anima", e il suo talento sta nel rispettare quell’anima, nel darle nuova vita. Di storie e aneddoti, chi conosce Nino ne ha raccontati a decine: come quella volta in cui ricostruì da zero una Vespa utilizzando pezzi di recupero, assemblati e rifiniti con una cura maniacale. La Vespa divenne così speciale, con i suoi pezzi diversi e quella precisione assoluta nel motore, che non passava inosservata anche tra i meno esperti.

L’artigiano delle due ruote e il “maniacale” amore per i dettagli - L’attenzione ai dettagli di Nino è leggendaria. Sapeva che ogni piccola vite, ogni rondella, ogni singolo cavo poteva fare la differenza. Nella sua bottega, non si limitava a riparare i motori; li plasmava, li perfezionava con un’abilità che pochi oggi possono vantare. Questo approccio quasi “maniacale” alla messa a punto delle moto lo ha reso una figura inimitabile, un vero e proprio punto di riferimento per chiunque, a Marsala, volesse che la propria moto o vespa fosse davvero perfetta.

Tanti i giovani che hanno trascorso ore in officina, affascinati dal suo lavoro, osservando come Nino dava vita ai loro sogni su due ruote. Non solo come clienti, ma come "discepoli", persone che hanno imparato da lui a rispettare e a curare i propri mezzi come si farebbe con un amico fedele. E Nino, con pazienza e passione, si prendeva cura delle loro moto come fossero le sue, senza mai stancarsi di ripetere gesti e accorgimenti, di dare consigli su come mantenere un motore in salute, su come “sentire” la propria moto.

Una vita tra motori e passione: un’eredità che vive su strada - Oggi Nino che si diverte a partecipare ai diversi raduni di moto e vespe, è una vera e propria "icona" per chiunque ami le moto e le vespe a Marsala. Le sue creazioni, le moto assemblate con pezzi recuperati e rimessi a nuovo, le vespe ricostruite quasi da zero, sono il simbolo di una passione senza fine. Ma più di tutto, è rimasta la sua presenza come mentore per tanti giovani che hanno trovato in lui un maestro e un amico. Nino Rizzo non è solo il “mago dei motori” di Marsala: è l’uomo che ha fatto dei motori e delle due ruote la sua opera d’arte. E così, quando vediamo una delle sue moto sfrecciare sulle strade, sappiamo che non è solo metallo e benzina; c’è anche una storia, c’è la passione di chi, come Nino, ha dedicato la sua vita a trasformare un rombo di motore in un "canto".

Nella fotogallery che abbiamo raccolto ci sono alcune delle sue moto personalizzate, vespe uniche nel loro genere e pezzi speciali, costruiti con attenzione artigianale e assemblati con maestria. Pezzi diversi, storie di moto e vespe, simbolo della passione di Nino, la cui storia è una storia di motori, ma soprattutto di amore per le due ruote, di dedizione e di un talento che rende Marsala un po’ più ruggente.

da motoriedintorni.com