Marsala: alla scuola De Gasperi il progetto di sport inclusivo "Spor-ti-amo"

04/11/2024 20:00:00

Grande entusiasmo e partecipazione hanno caratterizzato la prima giornata del progetto “Spor-ti-amo: Le Giornate dello Sport Inclusivo”, promossa dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “De Gasperi – De Vita” di Marsala, Leonardo Claudio Gulotta. L’evento, svoltosi il 31 ottobre 2024 nella palestra del plesso di Terrenove, ha coinvolto studenti, famiglie e insegnanti in un’iniziativa all’insegna dello sport inclusivo e dell’integrazione.

In apertura, il Dirigente scolastico ha espresso la sua gratitudine alle famiglie presenti, ribadendo l’importanza di garantire a ogni studente l’opportunità di esprimere liberamente la propria personalità in un ambiente che favorisca crescita e inclusione. Gulotta ha sottolineato come lo sport sia uno strumento privilegiato per promuovere questi valori, in linea con i protocolli e i progetti del Ministero dell’Istruzione, inseriti anche quest’anno nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto. Ha inoltre promesso che “Spor-ti-amo” sarà solo il primo di una serie di eventi dedicati all’inclusività e alla legalità.

Un saluto è arrivato anche da Giuseppa Valentina Piccione, Assessora alle Politiche Sociali, che in rappresentanza del Sindaco Massimo Grillo ha lodato l’impegno della scuola nel mettere l’inclusione al centro della propria missione educativa.

Dopo gli interventi istituzionali, il taglio del nastro da parte di tre alunni ha segnato l’inizio ufficiale delle attività. Al ritmo dell’Inno Nazionale, gli studenti hanno fatto il loro ingresso in palestra, accolti dal caloroso sostegno di genitori e nonni, pronti a condividere il divertimento con i ragazzi in una mattinata di giochi e attività sportive inclusive. Coordinati dalle docenti Marta Calandrino, Giulia Denise Grillo e Valentina Lombardo, i partecipanti si sono cimentati in diverse discipline, tra risate e momenti di coinvolgimento emotivo.

Anche il Dirigente scolastico si è unito ai giochi, incoraggiando gli studenti con il suo entusiasmo e contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente. La manifestazione ha regalato quattro ore di allegria e sport, unite dal comune obiettivo dell’inclusività.

Il prossimo appuntamento di “Spor-ti-amo” è previsto per domani, 5 novembre, nella palestra del plesso di Strasatti Nuovo, dove proseguirà l’impegno della scuola De Gasperi – De Vita nel promuovere valori di condivisione e integrazione attraverso lo sport.