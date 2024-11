50 nuovi alberi a Bosco Scorace

05/11/2024 17:10:00

Bosco Scorace ha accolto 50 nuovi alberi, piantati in un’area vicina alla zona attrezzata, grazie all'iniziativa dell'Associazione Enduro Club Le Rocce. Il progetto nasce come gesto di speranza per ridare vita al bosco devastato dal terribile incendio di due anni fa. L'evento è stato promosso in collaborazione con il Corpo Forestale, il Comune di Buseto Palizzolo e il Moto Club Salemi.

"L'iniziativa è nata con l'intento di fare qualcosa di bello non solo per i motociclisti, ma anche per i camminatori, i ciclisti e tutti coloro che amano la natura," ha dichiarato il portavoce dell'Enduro Club Le Rocce. "Abbiamo voluto lanciare un messaggio: i motociclisti, primi fruitori dell’ambiente, sono anche tra i primi a volerlo proteggere."

Alla cerimonia di piantumazione ha partecipato anche il sindaco di Buseto Palizzolo, Francesco Poma, che ha espresso il sostegno dell’amministrazione. "Abbiamo subito accolto l’iniziativa," ha detto il sindaco. "Bosco Scorace è un sito di interesse comunitario e uno dei pochi polmoni verdi della zona. È nostro dovere preservarlo e ripristinarlo per le generazioni future."