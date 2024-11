5 Novembre: gli americani votano, nuove piogge in Spagna, è tornato Balotelli

05/11/2024 06:59:00

Le principali notizie di oggi, 5 novembre 2024:

Elezioni presidenziali Usa, l'America al voto

Oggi si vota negli Stati Uniti per le presidenziali, con i primi risultati attesi nelle prime ore di domani (ora italiana). Il clima è teso attorno ai seggi, e a Washington sono state innalzate protezioni attorno alla Casa Bianca, a Capitol Hill e alla residenza di Kamala Harris. Harris ha tenuto il suo ultimo comizio in Pennsylvania, Stato decisivo, mentre Trump ha parlato a Raleigh, in North Carolina, di fronte a un’arena mezza vuota.

Registrazioni di Epstein coinvolgono Trump

In alcune registrazioni recentemente emerse, Jeffrey Epstein si definisce un amico stretto di Trump e racconta come cercasse di sedurre spesso le mogli dei suoi amici.

Confermata la lotteria di Musk

Un giudice ha dichiarato legale la controversa lotteria elettorale di Elon Musk, che offre un milione di dollari al giorno agli elettori di Trump.

Tragedia evitata ad Aldaia, Valencia

Contrariamente ai timori, non sono stati trovati corpi nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale di Aldaia, colpito dalle recenti alluvioni. Tuttavia, nuove forti piogge hanno causato problemi nella regione di Barcellona, con treni fermi e voli cancellati, anche se senza danni alle persone grazie ai tempestivi avvisi.

Incidente scolastico a Roma e violenza sui treni a Genova

A Roma, una bambina di 12 anni ha ferito un compagno di scuola con un coltello, mentre a Genova un capotreno è stato accoltellato da un giovane di 21 anni senza biglietto. L’aggressore è stato arrestato e i sindacati dei ferrovieri hanno indetto uno sciopero per oggi.

Rifiutato il trasferimento in Albania per un migrante egiziano

Un giudice di Catania ha respinto la richiesta di trasferimento di un migrante in Albania, ritenendo l’Egitto un paese non sicuro.

Assemblea dei magistrati a Bologna

I magistrati si sono riuniti in assemblea a Bologna per ribadire l’importanza dell’indipendenza giudiziaria e respingere le ingerenze politiche.

Francia verso la revisione della settimana lavorativa

Il ministro dell’Economia francese ha dichiarato la necessità di rivedere la settimana lavorativa di 35 ore, suggerendo che i francesi dovrebbero lavorare di più.

Eni vende i giacimenti in Alaska

Eni ha ceduto i suoi giacimenti in Alaska per un valore di un miliardo di dollari.

Balotelli torna in Serie A

Mario Balotelli è tornato a giocare in Serie A nella partita Parma-Genoa (terminata 0-1), ma è stato ammonito dopo soli cinque minuti in campo.

Premio Goncourt a Kamel Daoud

Kamel Daoud ha vinto per la seconda volta il prestigioso premio Goncourt.

Lutto nel mondo della musica: addio a Quincy Jones

È morto Quincy Jones, celebre produttore e musicista, noto per il suo lavoro con artisti come Michael Jackson.