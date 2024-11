L'avviso del Comune di Trapani per il Natale 2024

05/11/2024 17:02:00

Torna la ruota panoramica in piazza?

Il Comune di Trapani ha pubblicato un nuovo avviso per cercare sponsorizzazioni e proposte per l’organizzazione degli spettacoli natalizi 2024. L'iniziativa, promossa dall'assessore Barbara, mira a sostenere l’allestimento di luminarie, mostre, mercatini e altri eventi che animeranno la città durante le festività. Il Comune offre suolo pubblico gratuito e copertura elettrica per le attrazioni che verranno selezionate, in particolare per le giostre che saranno collocate in deroga alle restrizioni del 2019 presso Villa Margherita e Villa Pepoli.

La concessione gratuita del suolo pubblico suscita interrogativi, soprattutto alla luce di una recente sentenza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 18171/2022), secondo cui il canone COSAP, per l’occupazione del suolo pubblico, non può essere soggetto a rinuncia o trattativa. La Cassazione ha infatti ribadito che il canone è dovuto per l’uso esclusivo o speciale del suolo pubblico, indipendentemente dall’autorizzazione formale o meno, e che i Comuni non possono esimersi dal riscuoterlo.

Dopo il caso di questa estate del Green Valley (a proposito, pare che dopo tutti i pasticci combinati gli organizzatori abbiano fatto causa al Comune), inoltre, emerge sempre di più la necessità di regolamentare in modo chiaro le modalità di concessione degli spazi e dei servizi per eventi pubblici. Attualmente, il processo di selezione degli spettacoli e delle attrazioni natalizie è basato su criteri poco trasparenti. Ci vorrebbe magari un regolamento specifico che renda il processo più trasparente e meno soggetto a discrezionalità.

Le attrazioni delle feste dello scorso anno non sono passate senza polemica. Il consigliere comunale di opposizione Tore Fileccia ha sollevato domande riguardo all’utilizzo della corrente elettrica per la ruota panoramica e per l'evento del Capodanno 2024 in piazza. In consiglio comunale, l’assessore Barbara ha risposto, spiegando che la festa di Capodanno era collegata al contatore di Palazzo d'Alì, mentre la ruota panoramica utilizzava un contatore situato in piazza. Ma la vicenda sembra destinata ad ulteriori sviluppi, dato che, secondo quanto ha detto Fileccia in consiglio, dopo aver fatto accesso agli atti, non c'erano allacci previsti.