 Trapani: evadono dai domiciliari, in due arrestati dai Carabinieri

06/11/2024 11:07:00

Due uomini di Trapani, di 24 e 48 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri per essersi allontanati dalle loro abitazioni, violando così il regime degli arresti domiciliari a cui erano sottoposti. I militari, impegnati in una serie di controlli sul rispetto delle misure restrittive, hanno sorpreso entrambi fuori dalle rispettive case, in assenza di motivazioni autorizzate.

Il più giovane dei due, già agli arresti domiciliari per diversi furti commessi in attività commerciali del centro storico, avrebbe disattivato il suo braccialetto elettronico prima di allontanarsi. La manomissione ha fatto scattare l’allarme, e le pattuglie si sono subito attivate per cercarlo. Poco dopo, i Carabinieri lo hanno intercettato mentre camminava per via Fardella, una delle vie principali di Trapani, nel cuore della notte.

Dopo il rito direttissimo, i due sono stati nuovamente posti ai domiciliari, stavolta con l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico per monitorare eventuali altri tentativi di evasione.