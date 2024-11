Aumenta il prezzo dell'olio d'oliva in provincia di Trapani

07/11/2024 09:00:00

Aumenta il prezzo dell'olio extravergine d'oliva in provincia di Trapani. E' stata un'annata molto particolare, caratterizzata da una riduzione della produzione anche a causa della siccità.

In provincia di Trapani, il prezzo dell'olio extravergine d'oliva ha subito un incremento, seguendo una tendenza che si sta registrando anche in altre città italiane. Attualmente, l'olio extravergine ha una quotazione di 9,70 euro al kg, segnando un aumento dell'1,0% rispetto alla settimana precedente, mentre a Palermo il prezzo ha registrato una crescita dell'1,6%, arrivando anch'esso a 9,70 euro al kg. Nel resto del Paese, le variazioni sono più contenute o, in alcuni casi, negative come a Foggia, dove il prezzo è sceso a 9,05 euro al kg (-3,7%).

Anche il mercato dell'olio DOP (Denominazione di Origine Protetta) registra oscillazioni significative, soprattutto a Trapani e in altre città siciliane. L'olio DOP "Valli Trapanesi" ha raggiunto i 9,90 euro al kg, con un aumento del 2,1%, mentre il DOP "Val di Mazara" ha segnato un incremento dell'1,5%, stabilizzandosi sullo stesso prezzo. In altre regioni d'Italia, l’olio DOP ha visto incrementi ancora più marcati, come il "Chianti Classico" a Firenze, che ha raggiunto i 16,00 euro al kg (+6,7%) e il DOP "Umbria" a Perugia, ora a 12,00 euro al kg (+8,1%).

Le quotazioni sono state rilevate da Ismeamercati e pubblicate il 5 novembre 2024, con l'obiettivo di fornire un'informazione trasparente sul mercato. I prezzi riflettono la fase di contrattazione tra produttori, mediatori e grossisti, come specificano le Camere di Commercio, e servono da riferimento per la filiera, che affronta un momento di forte pressione economica e di domanda.