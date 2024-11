 Marsala: incuria e mancata potatura degli alberi in via Pascasino

07/11/2024 18:20:00

L'incuria dell’amministrazione comunale riguardo la mancata potatura degli alberi in via Pascasino ha spinto il signor Nino, lettore di tp24 e residente della stessa via, a segnalare la situazione di degrado in cui versa la zona. Il cittadino lamenta l’assenza dell’annuale intervento di manutenzione sugli alberi, che invece è già stato completato in altre aree della città, come in Corso Gramsci.

Secondo quanto riportato, l’assenza di potatura ha portato a un accumulo di foglie cadute sui marciapiedi, soprattutto in questo periodo autunnale. Questo manto di foglie sta creando un ambiente ideale per la proliferazione di ratti e altri animali, attirando anche sporcizia varia. La situazione, oltre a peggiorare il decoro della zona, rappresenta un rischio per la salute dei residenti e ostacola il passaggio dei pedoni.

