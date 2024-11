Scoperta una festa di Halloween abusiva con mille partecipanti in una villa

07/11/2024 09:23:00

È stata scoperta una festa di Halloween abusiva con oltre mille partecipanti in una villa privata a Bagheria, in provincia di Palermo. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, impegnati in attività di controllo intensificate per la notte di Halloween, hanno individuato l'evento organizzato senza le necessarie autorizzazioni.

La festa, promossa tramite social media come Instagram e WhatsApp, era stata preparata nei dettagli. Gli organizzatori, tutti giovani locali tra i 25 e i 30 anni, avevano trasformato la villa in un vero e proprio locale notturno, dotato di impianto DJ, amplificazione, bar interno alla sala da ballo e un'area esterna con piscina. L'ingresso alla festa costava 20 euro, inclusi alcolici, e i partecipanti potevano usufruire di un servizio guardaroba a due euro per capo.

La Guardia di Finanza ha contestato la mancanza di autorizzazioni di pubblica sicurezza per l'evento, nonché l’illecita somministrazione di alcolici. Gli organizzatori sono stati deferiti alla Procura di Termini Imerese per "apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento", secondo l’art. 681 del Codice Penale. Inoltre, sarà effettuata un’ulteriore indagine economico-finanziaria per accertare la mancata rendicontazione dei ricavi, incassati senza certificazione fiscale.