A gennaio multe più salate per gli automobilisti

07/11/2024 11:50:00

In arrivo multe stradali più salate per gli automobilisti italiani. L’arrivo del nuovo anno, infatti, potrebbe portare con sé una vera e propria stangata per chi viola il regolamento stradale.

Con l’aumento dell’inflazione e la Legge di Bilancio alle porte, l’importo delle sanzioni per infrazioni stradali rischia di crescere notevolmente. Le autorità stanno infatti considerando di adeguare il valore delle multe alla crescita dei prezzi degli ultimi anni, rendendo questo adeguamento quasi inevitabile.

Perché ci si aspetta un aumento delle multe - In base all’articolo 195, comma 3 del Codice della Strada, il governo ha il potere di aggiornare le sanzioni stradali ogni due anni, proporzionandole all’andamento dell’inflazione rilevata dall’Istat. Durante la crisi economica del 2022, il governo ha temporaneamente bloccato l’incremento per sostenere le famiglie italiane, ma il congelamento è stato solo una misura transitoria. Ora, con l’inflazione ancora elevata, l’adeguamento delle multe sembra una soluzione che il governo è pronto a valutare per il prossimo anno.

Le ipotesi sono diverse: si parla di un possibile aumento fino al 17,3%, se si considerano quattro anni di inflazione accumulata, o di un incremento più contenuto dell’1,5% basato sui dati degli ultimi due anni. Rimane la possibilità di un ulteriore rinvio, ma molti esperti considerano questa opzione poco probabile.

Peso in più per gli automobilisti e un’opportunità per i Comuni - Mentre l’aumento delle multe impensierisce i cittadini, per i Comuni rappresenta un’occasione per rafforzare il bilancio. Molti enti locali, infatti, contano sulle multe come una delle principali fonti di entrate e stanno spingendo per mantenere in vigore autovelox e altri dispositivi di controllo, anche in assenza di omologazioni definitive. Questo può creare un sistema di sorveglianza stradale potenzialmente dannoso per gli automobilisti, sia in termini di spesa che di sicurezza stradale.

L’incremento delle sanzioni potrebbe spingere molti cittadini a essere più prudenti alla guida, evitando infrazioni che, in futuro, potrebbero diventare sempre più costose. Tuttavia, rimane la preoccupazione che gli enti locali possano intensificare le attività di controllo e sorveglianza, aumentando di fatto la possibilità di multe.

Per prevenire gli aumenti rispettare il codice della strada - L’unico modo sicuro per evitare spese impreviste è rispettare il Codice della Strada e adottare una guida prudente. Gli automobilisti sono invitati a informarsi sulle nuove regole, tenere sotto controllo le scadenze di eventuali revisioni e assicurarsi di rispettare i limiti di velocità, specialmente nelle aree soggette a controlli.

L’aumento delle multe è previsto per gennaio 2025, e l’obiettivo del governo è comunicare le cifre definitive entro la fine dell’anno. Gli automobilisti possono quindi prepararsi in anticipo, sperando che eventuali aumenti siano moderati e non pesino eccessivamente sulle tasche già messe a dura prova dall’attuale situazione economica.