Marsala, la voragine in Corso Calatafimi. Strada chiusa, traffico in tilt e cittadini arrabbiati

07/11/2024 12:18:00

Da quattro mesi, in corso Calatafimi, è presente una grande buca aperta dall'Enel per lavori che non sono stati completati, causando notevoli disagi alla circolazione. I mezzi pesanti e gli autobus sono costretti a salire sul marciapiede per evitarla, e anche i commercianti della zona ne subiscono le conseguenze (qui un altro articolo di tp24).

Finalmente, questa notte i lavori sono ripresi, ma a causa della pioggia la voragine si è ulteriormente allargata, aggravando la situazione per il traffico automobilistico. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Marsala, che hanno elevato una multa di 800 euro agli operai della ditta incaricata, poiché i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte.

Attualmente, sono in corso gli interventi per il ripristino della strada, causando per il momento il blocco del traffico nella zona di corso Calatafimi.