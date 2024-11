Marsala, un "vulcano" di acqua e liquami fuoriesce in via Vecchia Mazara. Il video

07/11/2024 15:39:00

Una incredibile "eruzione" di acqua e liquami fuoriesce dai tombini di Via Vecchia Mazara causando l'allagamento della strada, impedendo la circolazione e provocando disagi a residenti e automobilisti. Ogni volta che piove, la situazione diventa insostenibile, trasformando la strada in un fiume di acqua sporca e maleodorante.

Di recente, sono stati installati nuovi tombini rialzati, che però non solo non risolvono il problema, ma creano ulteriori rischi per chi transita lungo la via. I tombini, infatti, non sono dotati di segnalazioni luminose e rappresentano un pericolo costante, sia di giorno sia di notte. Di giorno, questi tombini "eruttano" come piccoli vulcani, spruzzando acqua e liquami sulla strada, con il risultato di allagare via Vecchia Mazara e rendere la circolazione estremamente difficoltosa.

I residenti della zona denunciano da anni il problema senza vedere risoluzioni concrete. "Se ne parla sempre, ma nessuno sembra prendere davvero in mano la situazione per risolverla," lamenta un abitante della zona. La strada, già soggetta a numerosi interventi di riparazione che non hanno mai risolto il problema, continua a essere un simbolo del degrado e della disattenzione.

Questa "vergogna" – come la definiscono i cittadini – ha bisogno di soluzioni immediate, per la sicurezza di chi vive e lavora in zona e per evitare che ogni pioggia si trasformi in un incubo.