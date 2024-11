Risolto il caso della donna di Alcamo trovata morta a casa

08/11/2024 09:31:00

l caso della morte di Caterina Muscarello, l'anziana di 83 anni trovata senza vita nella sua abitazione ad Alcamo, è stato risolto. L’autopsia eseguita presso l’Istituto di medicina legale del Policlinico “Giaccone” di Palermo ha escluso che si tratti di una morte violenta, confermando che il decesso è avvenuto per cause naturali.

Caterina Muscarello era stata trovata morta lo scorso 6 ottobre nella sua casa di via Confalonieri. Sul suo corpo, però, erano stati rilevati segni sospetti, come ematomi, graffi ed ecchimosi, che avevano portato la Procura di Trapani a disporre un esame autoptico per chiarire la causa del decesso. A seguito della denuncia della polizia, era stato indagato anche il figlio della donna, F.R., 49 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di maltrattamenti aggravati in famiglia. I vicini avevano infatti riferito alle autorità di frequenti litigi e tensioni tra madre e figlio, alimentando i sospetti di un possibile atto di violenza.

L’esito dell’autopsia, tuttavia, ha confermato che la morte della donna è avvenuta per cause naturali, ponendo fine ai dubbi e all’ipotesi di un decesso violento.