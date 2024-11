Marsala, al lungomare Florio si sono spostate le palme ma l'aiuola è rimasta sul ciglio della strada...

08/11/2024 09:22:00

La vicenda delle palme piantate sul lungomare Florio di Marsala, sembrava risolta, ma in realtà non è del tutto così. Le palme, inizialmente piantate per abbellire la strada, erano state collocate troppo vicino alla carreggiata, suscitando preoccupazioni per la sicurezza stradale. Dopo gli articoli di tp24, le critiche e le segnalazioni sui rischi per automobilisti e pedoni, l’amministrazione Grillo, notato il grave errore, aveva deciso di spostarle di qualche metro, nella speranza di garantire maggiore sicurezza e preservare l’estetica del lungomare.

Tuttavia, la soluzione adottata si è rivelata parziale. Sebbene le palme siano state effettivamente ricollocate, l’aiuola originaria che avrebbe dovuto ospitarle è rimasta sul ciglio della strada, dove erano state piantate all’inizio. Questo ha generato nuove perplessità, la situazione complessiva, infatti, non cambia di molto. Le aiuole rimaste sulla carreggiata continuano infatti a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione stradale, creando punti di possibile interferenza tra il traffico e l’area pedonale.

Questa situazione incompleta rischia di trasformarsi in un intervento a metà, che non solo non risolve del tutto i problemi di sicurezza.