Futsal: questo pomeriggio il Marsala Futsal atteso a Rosolini contro Arcobaleno Ispica

09/11/2024 12:00:00

Va in scena la 5ª giornata del Campionato di serie B Girone H e il Marsala Futsal 2012 torna a giocare in trasferta. Lo fa al Pala Tricomi di Rosolini oggi alle ore 16 contro l’Arcobaleno Ispica, squadra che al momento si trova ancora a 0 punti in classifica e per questo con molta fame di vittoria. Gli azzurri di Mister Torrejon però, vanno avanti a schiena dritta forti di tutte le partite vinte e sotto ancora di una gara rispetto alle prime in classifica Sicurlube e Adrano. Adrano che in questo turno riposerà e il Marsala Futsal potrebbe approfittare della ghiotta occasione.

“Quello che conta è spingere e fare vincere la squadra - dice lo spagnolo Israel Caro -, io ci sono. Ogni partita è difficile, è un mondo. L’Ispica farà tutto il possibile in casa per vincere la partita, ma noi dobbiamo giocare tranquilli, seguendo il tecnico come già abbiamo fatto dall’inizio del Campionato e sicuramente faremo bene”. Sanalitro: “Abbiamo preparato al meglio la partita, speriamo di portare a casa i tre punti, loro saranno affamati ma noi andremo a giocare a testa alta, al meglio. Abbiamo studiato la squadra, sappiamo quello che dobbiamo fare e lo dimostreremo in campo”. Mister Torrejon schiera: Nico Cosenza e Giovanni Buffa in porta, capitan Giuseppe Costigliola, Alessandro Patti, Israel Caro Barroso, Matteo De Bartoli, Walter Abate, Christian Pierro, Andrea Romano, Gabriele Foderà, Nikolas Sanalitro, Andrea Alessi. La gara verrà arbitrata da: Andrea Antagonista (sez. Roma 2), Maura Bruschi (sez. Civitavecchia) e dal crono Paolo Lorenzo Ferrara (sez. Catania).