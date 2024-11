9 Novembre: Trump chiama Zelens’kyj, Draghi striglia l'Ue

09/11/2024 07:22:00

Le principali notizie di oggi, 9 novembre:

Trump rassicura Zelens’kyj sul sostegno americano all’Ucraina

Donald Trump ha telefonato al presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj, garantendogli il supporto degli Stati Uniti. Durante la conversazione è intervenuto anche Elon Musk, suscitando dibattiti sulle intenzioni di Trump riguardo al conflitto in Ucraina.

Draghi striglia l’Europa al vertice di Budapest

In un intervento al vertice di Budapest, Mario Draghi ha esortato l’Unione Europea a mostrarsi compatta nelle trattative con gli Stati Uniti. Giorgia Meloni, pur influenzata, ha presenziato al vertice.

Aggressioni antisemite ad Amsterdam

Giovedì sera, gruppi di immigrati arabi hanno attaccato tifosi israeliani ad Amsterdam. Gli scontri hanno portato al ricovero di dieci israeliani e all’arresto di 62 persone. Tre tifosi risultano dispersi, e cresce la preoccupazione per l’antisemitismo in Europa.

Israele demolisce una postazione Unifil nel sud del Libano

L’esercito israeliano ha utilizzato bulldozer per distruggere parte di una recinzione e una struttura in cemento in una postazione Unifil a Ras Naqoura, intensificando la tensione nell’area.

Sentenza per lo stupro di gruppo a Palermo

I colpevoli dello stupro di gruppo avvenuto a Palermo nel luglio 2023 sono stati condannati. Il crimine aveva suscitato grande indignazione in tutta Italia.

Sciopero dei trasporti in Italia

Città italiane in tilt per lo sciopero nazionale dei trasporti pubblici, che ha registrato un’adesione oltre il 90%. Lo sciopero, senza fasce di garanzia, ha provocato pesanti disagi.

Scambio di frecciate tra Meloni e Schlein

Giorgia Meloni ha definito il Pd una "sinistra al caviale", mentre Elly Schlein ha risposto etichettando Fratelli d’Italia come "olio di ricino". Lo scontro politico tra le due leader si accende ulteriormente.

Assemblea costituente per il M5S

Il Movimento 5 Stelle si prepara per un’assemblea costituente volta a ridefinire il nome, il simbolo e il ruolo del garante, con un possibile ridimensionamento di Beppe Grillo.

Vertice tra Ue e Cina sui dazi

Dopo una settimana di negoziati tra Bruxelles e Pechino, si intravede una possibile intesa sulle controversie legate ai dazi sulle auto elettriche cinesi.

Lavori in corso per una nuova trilogia di "Guerre Stellari"

La Lucasfilm ha annunciato di essere al lavoro su una nuova trilogia di "Guerre Stellari", scatenando l'entusiasmo dei fan della saga.

Altre notizie:

La Regina Letizia di Spagna si è commossa durante una visita a Paiporta, Valencia, devastata dalle recenti alluvioni.

La presidente moldava Maia Sandu ha vinto il ballottaggio contro il candidato filo-russo, confermando il suo orientamento pro-europeo.

A Lecce, uno studente di 15 anni è stato trovato in possesso di 14 bombe carta, che intendeva vendere per Halloween.

È morto Enrico Citterio, storico imprenditore dei salumi, all'età di 99 anni.

La Juventus ha chiuso il bilancio con 200 milioni di perdite, segnando il settimo anno consecutivo in rosso per il club torinese.

Titoli di oggi:

Corriere della Sera: "Trump, il piano per l’Ucraina e il ruolo di Musk"

la Repubblica: "La notte di Amsterdam"

La Stampa: "Ci picchiavano urlando: 'Morte agli ebrei'"

Il Sole 24 Ore: "Bund, rischio Germania sui mercati"

Avvenire: "Agguato agli israeliani / Allarme antisemitismo"

Il Messaggero: "Amsterdam, choc antisemita"

Il Giornale: "Caccia all’ebreo nel cuore dell’Europa"

Il Fatto: "Draghi chiama alle armi: la destra frena più del Pd"

Libero: "Al Pd va di traverso il caviale"

La Verità: "La Schlein ridotta all’olio di ricino"

Il Mattino: "Piano Mattei, una priorità"

il manifesto: "Donne e bambini"

Domani: "Il piano Trump-Musk sull’Ucraina / Ma Putin alzerà il prezzo della pace"