 Droga, irregolarità alla guida, lavoro nero. Il bilancio dei controlli di ottobre in provincia di Trapani

09/11/2024 16:25:00

La Prefettura di Trapani ha reso noti i risultati delle attività di controllo svolte nel mese di ottobre 2024. Nel quadro dei servizi straordinari disposti dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati intensificati i controlli nel capoluogo e nei comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi.

Controlli di sicurezza pubblica e antidroga

Durante il mese di ottobre, le Forze dell’Ordine hanno effettuato 66 servizi straordinari e ben 4.846 controlli su persone sottoposte a obblighi giudiziari. Sono state segnalate alla Prefettura 52 persone per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre 2 persone sono state denunciate per spaccio. Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha condotto 23 colloqui, notificato 45 convocazioni, emanato 18 provvedimenti sanzionatori e inviato 15 formali inviti.

Violazioni del Codice della Strada

Ottobre ha visto 515 infrazioni stradali rilevate, di cui:

- 9 per eccesso di velocità,

- 7 per guida in stato di ebbrezza,

- 1 per guida sotto l’effetto di stupefacenti,

- 89 per circolazione con assicurazione scaduta,

- 16 per uso di dispositivi radiotelefonici durante la guida,

- 18 per circolazione senza casco,

- 13 per assenza di cinture di sicurezza,

- 150 per mancata revisione del veicolo.



Sono stati inoltre segnalati 26 incidenti stradali. Le autorità hanno sequestrato 1 veicolo per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, 60 per assenza di assicurazione, 9 per assicurazione scaduta e 5 per altre motivazioni.

Sospensioni di patente

L’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato 71 provvedimenti di sospensione, suddivisi come segue:

- 13 per guida sotto l'influenza dell'alcol,

- 4 per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti,

- 2 per violazioni combinate di alcol e droghe,

- 52 per altre violazioni del Codice della Strada.

Misure di sicurezza e provvedimenti amministrativi

A ottobre sono stati disposti 4 divieti di detenzione di armi e una informazione antimafia di contenuto interdittivo. Inoltre, è stato adottato un provvedimento di prevenzione collaborativa ai sensi del Decreto Legislativo 159/2011.

Controlli nel settore del lavoro

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani ha eseguito ispezioni su 20 aziende, delle quali 9 sono risultate irregolari. Le aziende irregolari operano nei settori dell'edilizia (2), dell'agricoltura (5), dell'industria (1) e del terziario (1). Tre persone sono state deferite all'Autorità Giudiziaria per violazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I dati mostrano l'impegno delle Forze dell'Ordine e della Prefettura di Trapani nel monitorare la sicurezza pubblica, il rispetto del Codice della Strada e la regolarità nei luoghi di lavoro, con interventi mirati in vari settori della provincia.