Approvato dalla Giunta di Trapani il consuntivo 2023

09/11/2024 15:10:00

La Giunta comunale di Trapani ha approvato il Bilancio consuntivo per l'anno 2023. Il documento, punto di arrivo delle attività finanziarie svolte nel corso dell'anno, offre un quadro delle risorse economiche disponibili, degli investimenti effettuati e delle spese complessive sostenute. L'atto, fondamentale per garantire trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, permette di tracciare un Bilancio tra quanto pianificato e quanto effettivamente realizzato.

Con l’approvazione del consuntivo, la Giunta ha voluto porre in evidenza alcuni punti cruciali, come l’impegno per il miglioramento dei servizi pubblici essenziali e il contenimento delle spese superflue. È stato sottolineato come una parte significativa del budget sia stata destinata a interventi volti a mantenere e migliorare le infrastrutture locali, come strade e aree pubbliche, che hanno rappresentato una priorità per l’amministrazione.

Il bilancio consuntivo evidenzia inoltre una crescita negli investimenti destinati ai progetti legati al sociale e alla sicurezza urbana, con fondi impiegati per supportare le famiglie in difficoltà e per rafforzare il controllo del territorio. L’approvazione da parte della Giunta è stata accompagnata da dichiarazioni di soddisfazione da parte dei membri dell’amministrazione, che hanno parlato di una gestione virtuosa delle finanze pubbliche, capace di garantire l’equilibrio tra esigenze di spesa e vincoli di bilancio.

L'approvazione del consuntivo rappresenta un passaggio obbligatorio per la successiva approvazione del Bilancio preventivo per il prossimo anno. Secondo quanto dichiarato, l'Amministrazione comunale sta già lavorando a un piano che miri a favorire la crescita economica e sociale della città, con particolare attenzione a settori come il turismo e la cultura, considerati strategici per lo sviluppo di Trapani.