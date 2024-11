Rifiuti, una discarica abusiva nel cuore di Trapani

09/11/2024 14:33:00

Le immagini che pubblichiamo oggi su Tp24 mostrano una realtà allarmante per Trapani: una discarica abusiva nel quartiere di Cappuccinelli, accanto al mercato del contadino, nel pieno centro della città. In quest'area, l’abbandono dei rifiuti è ormai fuori controllo: c’è di tutto, dagli scarti domestici a rifiuti ingombranti come un vecchio scaldabagno, creando una scena di degrado che colpisce chiunque vi passi accanto.

Questa discarica improvvisata non è solo uno sfregio al decoro urbano, ma rappresenta anche un problema igienico e di sicurezza per i cittadini. È un segnale evidente della mancanza di infrastrutture adeguate per la gestione dei rifiuti, un problema che purtroppo affligge Trapani da tempo. La situazione risente anche del ritardo nell’apertura del nuovo Centro Comunale di Raccolta (CCR), una struttura attesa dai cittadini per poter smaltire i rifiuti in modo corretto e regolamentato. Come raccontiamo su Tp24, infatti, il nuovo CCR non è ancora pronto, costringendo Trapani ad accontentarsi di una soluzione provvisoria.

La discarica di Cappuccinelli è un triste esempio di come l’incuria e la mancanza di servizi adeguati possano portare al degrado urbano. I cittadini meritano spazi puliti e ben curati, e non un centro invaso dai rifiuti. La speranza è che il Comune acceleri i lavori per il nuovo CCR, dando finalmente ai trapanesi un punto di raccolta efficiente e contribuendo a ridurre il fenomeno delle discariche abusive.