Futsal: il Mazara perde a Bari per una sola rete, il Marsala vince di misura ad Ispica

10/11/2024 18:00:00

Al triplice fischio a Sammichele di Bari: Sammichele - Futsal Mazara 2020 (4-3). Il Futsal Mazara lotta contro tutto e tutti ma, al suono della sirena, é costretto ad arrendersi ai padroni di casa che si aggiudicano il match in rimonta. E' stata una partita in cui sono pesate enormemente le decisioni arbitrali. Sono addirittura 4 i cartellini rossi che la coppia arbitrale ha mostrato ai gialloblu del Presidente Filippo Maggio. Per i mazaresi a segno Bruno, Buscaglia e Gancitano. I mazaresi, con quattro punti all'attivo, occupano la terz'ultima posizione in classifica ad una sola lunghezza dalla zona retrocessione/play out.

Il Marsala Futsal 2012 di Mister Torrejon, anch'esso in trasferta, vince grazie ad un match tutto sacrificio e cuore, con il risultato di 3-4 il difficile confronto contro l'Arcobaleno Ispica. A segno De Bartoli (2), Foderà (1), Barroso (1). I lilibetani con dodici punti sono a punteggio pieno ma occupano la seconda posizione in classifica solo perchè hanno già rispettato il turno di riposo imposto dal calendario della serie B1.

News e foto dai rispettivi profili facebook.