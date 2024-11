Marsala, 68 mila euro per sistemare la "Colmata" di Casabianca

10/11/2024 15:25:00

C'è anche la sistemazione dell'area della Colmata di Contrada Casabianca, a Marsala, per la quale il Comune ha ricevuto un contributo di 68 mila euro, finalizzato a ripristinare sicurezza e legalità in una zona degradata. Questo finanziamento fa parte di una più ampia iniziativa promossa dal Ministero dell'Interno per sostenere interventi di sicurezza urbana nei territori.

In Prefettura, infatti, sono stati siglati i protocolli d'intesa tra il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, e i Sindaci dei Comuni di Marsala, Mazara del Vallo e Trapani, in merito ai progetti presentati dai tre Enti locali. Tali progetti rientrano nella procedura di finanziamento del Fondo Unico di Giustizia e rappresentano atti aggiuntivi ai "patti per l’attuazione della sicurezza urbana" precedentemente sottoscritti in base alla normativa vigente.

I fondi sono destinati a promuovere la legalità e il presidio del territorio attraverso misure tecnologiche avanzate e programmi di rigenerazione urbana. Marsala utilizzerà la sovvenzione per riqualificare l'area di colmata in Contrada Casabianca, mentre i Comuni di Trapani e Mazara del Vallo destineranno rispettivamente i contributi di circa 47.655 euro e 42.974 euro per potenziare le sale operative delle Polizie Municipali. In particolare, i fondi serviranno per acquistare software e sistemi di videosorveglianza urbana.

Mazara del Vallo, inoltre, ha recentemente completato un ulteriore progetto di sicurezza urbana grazie a un finanziamento di 250 mila euro ricevuto nel 2022 dal Programma Operativo Complementare Legalità 2014-2020. Questa somma è stata utilizzata per installare un sistema di videosorveglianza composto da 40 telecamere, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza cittadina e supportare le attività investigative delle Forze dell’Ordine.