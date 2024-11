Cuffaro e Schifani, alleati alla "Festa dell'amicizia" della DC

10/11/2024 06:00:00

La Festa dell’Amicizia della DC, tenutasi a Ribera, ha consolidato l’alleanza tra Totò Cuffaro e Renato Schifani, un’intesa che non corre alcun rischio. I due hanno tagliato insieme il nastro della prima giornata e affrontato un tema cruciale per la Sicilia e l’Agrigentino: la siccità.

Presenti all’evento le sigle sindacali, Coldiretti, Cia, Confagricoltura e rappresentanti del mondo dell’agricoltura. Schifani ha confermato l’impegno del governo regionale: “Nell’ultima manovra abbiamo investito molto nell’agricoltura, più del 30% dei 500 milioni complessivi. Vogliamo affrontare le emergenze e tutelare tutto il settore.”

Cuffaro ha espresso apprezzamento per l'operato di Schifani: “Il presidente ha messo in campo una serie di iniziative per fronteggiare le emergenze e alleviare la crisi degli agricoltori. Stiamo lavorando insieme per trovare soluzioni e pianificare progetti duraturi.”

Sul tema del rinnovo dei dirigenti regionali, Schifani è stato chiaro, auspicando maggiore entusiasmo: “Non cambieremo tutti i dirigenti, ma sarà necessario rinnovare. Serve entusiasmo e persone che vedano questo incarico come un impegno per la Sicilia.”

Il governo regionale continua il suo lavoro, ha precisato Schifani, menzionando la delibera del Piano regionale dei rifiuti e la realizzazione dei due termovalorizzatori.

Durante la festa, molti giovani indossavano magliette bianche con lo scudo crociato, bandierine e palco allestiti per l'occasione. Venerdì 8, Imane Hadrouj, una giovane di origini nordafricane, ha ricevuto il premio “Libere & Forti”, istituito dalla Democrazia Cristiana, con un contributo di cinquemila euro per il suo impegno nello studio a Lercara Friddi, in contrasto con la volontà dei genitori.

Giovedì pomeriggio si è svolto anche il Congresso Regionale Donne della Democrazia Cristiana, che ha eletto Giusy Provino: “Saprà rappresentare i nostri ideali in Sicilia, portando avanti una politica ‘più Donna’ che dia voce ai democristiani nell’isola. W le Donne in Politica! W la DC!” ha dichiarato.

Oggi, 10 novembre, è previsto un pranzo solidale organizzato dalla DC, con la partecipazione di Cuffaro. Carmelo Pace, capogruppo della DC all’Ars, ha annunciato che “Il ricavato del pranzo di beneficenza sarà destinato, durante le festività natalizie, a offrire una giornata d’amore e un pranzo alle persone in condizioni di povertà estrema.”