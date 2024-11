Dispositivi per stomia: l'ASP di Trapani avvia la consegna diretta a domicilio

10/11/2024 07:10:00

L’ASP di Trapani ha annunciato un importante cambiamento nella modalità di distribuzione dei dispositivi medici per stomia (colostomia, urostomia e ileostomia), come placche e sacche. D’ora in poi, questi presidi saranno consegnati direttamente a domicilio, senza passare per le farmacie convenzionate. La decisione è il risultato di un nuovo accordo quadro con i fornitori Medical Lume, TSS, Coloplast, Teleflex, Hollister S.p.a, Convatec e B. Braun, che si occuperanno della consegna a casa degli assistiti.

Per ricevere i dispositivi, gli utenti devono recarsi agli uffici dei Distretti sanitari di competenza per le autorizzazioni, portando con sé le specifiche tecniche dei dispositivi in uso. Dopo l’autorizzazione, la consegna avverrà al domicilio.

Per ulteriori informazioni, gli assistiti possono contattare i referenti dei vari distretti sanitari:

Distretto sanitario di Trapani : Dott.ssa Deborah Caradonna, tel. 0923 472509/508

: Dott.ssa Deborah Caradonna, tel. 0923 472509/508 Distretto sanitario di Pantelleria : Direttore Sanitario, tel. 0923 910257

: Direttore Sanitario, tel. 0923 910257 Distretto sanitario di Marsala : Dott. Pietro Barbera, tel. 0923 717740

: Dott. Pietro Barbera, tel. 0923 717740 Distretto sanitario di Mazara del Vallo : Dott. Michele Girone, tel. 0923 677240

: Dott. Michele Girone, tel. 0923 677240 Distretto sanitario di Castelvetrano : Dott. Salvatore Di Giovanni, tel. 0924 930262/263

: Dott. Salvatore Di Giovanni, tel. 0924 930262/263 Distretto sanitario di Alcamo: Dr.ssa Rosa Altese, tel. 0924 599543

Questa nuova modalità semplifica l’accesso ai dispositivi e riduce i disagi per i pazienti, migliorando la qualità del servizio di assistenza integrativa territoriale.