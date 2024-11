Marsala, il quartiere di Amabilina è al buio 

11/11/2024 15:00:00

Da diversi giorni, il quartiere Amabilina di Marsala è sprofondato nel buio. I residenti denunciano la mancanza di illuminazione pubblica, una situazione che sta generando preoccupazione tra le famiglie.

A segnalarci il problema sono stati proprio i residenti, che lamentano non solo i disagi causati dall’assenza di luce, ma anche la crescente apprensione per la sicurezza. “Con il buio è difficile uscire e rientrare a casa,” racconta un abitante della zona, spiegando che l’oscurità favorisce il senso di insicurezza e dissuade molti dal muoversi anche per semplici commissioni serali. Inoltre, diversi cittadini hanno espresso il timore che la situazione possa attirare persone poco raccomandabili, rendendo il quartiere più vulnerabile a episodi di microcriminalità.

La comunità di Amabilina chiede un intervento rapido da parte delle istituzioni locali per ripristinare l’illuminazione e garantire la sicurezza dei residenti. “Siamo stanchi di aspettare,” affermano molti cittadini, aggiungendo che non è la prima volta che si verificano problemi con l’illuminazione pubblica nel quartiere. Questa mancanza di continuità nei servizi di base rende ancora più complessa la vita quotidiana degli abitanti.

L’assenza di luce nelle strade di Amabilina, oltre ai disagi pratici, incide sulla serenità delle famiglie che vi abitano, soprattutto quelle con bambini o persone anziane. Gli abitanti confidano che il Comune prenda atto di questa situazione e dia risposte tempestive, efficaci e duraturi che possano riportare il quartiere alla normalità.

