 Sicilia, il 1° dicembre il primo Slalom Automobilistico Città di Acate

Cresce l’attesa ad Acate per il 1° Slalom Automobilistico Città di Acate – Memorial “Angelo Albani”, che si terrà il 30 novembre e il 1° dicembre. L’evento, organizzato dalla Scuderia Armanno Corse di Palermo, porterà sulle strade della cittadina ragusana una competizione sportiva unica, omaggiando il pioniere dell’automobilismo locale Angelo Albani, figura di riferimento per il mondo delle corse negli anni Settanta e Ottanta.

Evento sportivo di rilievo per la provincia di Ragusa

Lo slalom, che si snoderà su un percorso di 2,75 km tra le strade provinciali SP90 e SP2, con partenza nei pressi di contrada Litteri e arrivo alle porte di Acate, offrirà un tracciato spettacolare. Tra le tappe più suggestive, i tornanti vicino all’Antico Lavatoio di contrada Canale, e la sezione finale verso via Umberto I. Sono previste dodici postazioni di rallentamento lungo il percorso per garantire una gara avvincente e tecnica, che culminerà con la premiazione presso lo storico Castello dei Principi di Biscari, simbolo di Acate.

Memorial Angelo Albani

L’evento si svolge nel ricordo di Angelo Albani, noto pilota acatese e appassionato di automobilismo, che si distinse nelle cronoscalate siciliane e calabresi a bordo della sua Osella Ms Abarth 1000 e di una Porsche 911. Per la famiglia Albani, guidata oggi dai figli Alex e Giacomo, questo memoriale è l’occasione per celebrare la passione del padre e la storia delle competizioni automobilistiche.

Impegno organizzativo e sostegno del territorio

L'organizzazione dell'evento, curata dalla Scuderia Armanno Corse, è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione di associazioni locali e al patrocinio del Comune di Acate, il cui giovane sindaco Gianfranco Fidone ha fornito un supporto fondamentale insieme alla sua amministrazione. Anche il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e l'Ente di Sviluppo Agricolo hanno contribuito attivamente alla pulizia e alla preparazione del tracciato.