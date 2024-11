Salemi, il sindaco Scalisi: "Mesi difficili. Presto riparte la mensa"

11/11/2024 06:00:00

Il sindaco di Salemi, Vito Scalisi, traccia un quadro dettagliato delle sfide e delle opportunità che la sua città sta affrontando. Tra i temi toccati, in diretta su Rmc101 la grave crisi idrica, il progetto "Case a €1" e la candidatura di Gibellina a Capitale dell’Arte Contemporanea.

La siccità, una ferita aperta

"La siccità è la nostra principale preoccupazione", ha affermato Scalisi. "Dipendiamo dal bacino del Montescuro Ovest, che a causa dell'emergenza idrica ha dovuto deviare l'acqua verso altre zone in difficoltà. Chiediamo un intervento urgente alla Regione per migliorare le infrastrutture idriche e garantire l'approvvigionamento idrico alla nostra comunità".

Presto riparte la mensa

Ritardi burocratici hanno posticipato l'avvio della mensa scolastica, ma i lavori di ammodernamento sono stati completati. "A breve il servizio sarà attivo", ha assicurato il sindaco, "e garantirà pasti sani e di qualità ai nostri studenti".

Case a €1: un volano per lo sviluppo

Il progetto "Case a €1" ha destato un enorme interesse, con molti proprietari che hanno deciso di vendere i loro immobili a cittadini stranieri. "Vediamo questa come un'opportunità unica per lo sviluppo economico della nostra città", ha commentato Scalisi. "I nuovi residenti porteranno nuove energie e contribuiranno alla riqualificazione del centro storico".

Gibellina e la Capitale dell’Arte Contemporanea: un progetto ambizioso

Salemi ha deciso di sostenere la candidatura di Gibellina a Capitale dell’Arte Contemporanea. "Crediamo che questo sia un progetto che può portare benefici all'intero territorio", ha sottolineato il sindaco. "La cultura è un potente strumento di sviluppo e di coesione sociale".

Ecco l'intervista integrale.