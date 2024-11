11/11/2024 06:00:00

• Basket: Trapani Shark supera Napoli Basket 95-85 nella settima giornata del campionato di serie A, in un incontro che si è confermato tosto e difficile per i granata, come si immaginava alla viglia. Perché Napoli, pur essendo ultima in classifica senza aver mai vinto, è una squadra tosta e Trapani ha dovuto vincere l'incontro due volte, prima quando ha preso 10 punti di vantaggio a metà partita e poi quando è stata brava a reagire al break campano nel terzo periodo, con Napoli che si era portata pure avanti nel punteggio. Alla fine fa festa, quindi, la squadra di casa che ha centrato la seconda vittoria consecutiva, seconda affermazione anche davanti ai propri tifosi che hanno riempito un palazzetto che, ormai, non fa che far registrare sempre il tutto esaurito. In doppia cifra Petrucelli con 15 punti, Robinson 14, Yeboah 13, Galloway 12. In serie C Unica, sesta giornata di campionato felice per una Nuova Pallacanestro Marsala ben organizzata che esce vincitrice dalla scontro diretto di fondo classifica con Sport Club Gravina con il punteggio di 69-54. Nel primo quarto le due formazioni si inseguono punto a punto ma alla prima sirena sono i locali a prevalere grazie alle due triple di Farruggia e alla buona vena realizzativa del play Tartamella. Nella seconda frazione coach Minnella deve fare a meno del lituano Benas Hofsteteris, tra i migliori marcatori del campionato con una media di oltre 23 punti, che deve uscire anzitempo per un infortunio alla caviglia che lo mette out per il resto dell'incontro. Ad un terza frazione giocata in sostanziale equilibrio, segue il quarto finale in cui la NPM prende il largo grazie ad un break decisivo che ha il suo migliore realizzatore in Niang, autore di 13 punti insieme a Farruggia e Gentile. Di seguito le interviste post partita Trapani - Napoli:

• Calcio: si sono dovute attendere tre giornate in serie C per tornare a rivedere una vittoria del Trapani di Mister Aronica che con la rete di Lescano al 91' ha battuto la Cavese al Provinciale di Erice nell'anticipo di sabato. La rete di Facundo Lescano, undicesima personale, consente ai granata di risalire la china ed indirettamente sostiene Mister Aronica, che era in odor di esonero, nel mantenere il posto in panchina. In Eccellenza nessuna vittoria per le squadre della Provincia di Trapani: il derby Città di San Vito Lo Capo contro Marsala finisce in parità, uno 0-0 avaro di emozioni ma che serve ad entrambe le squadre a muovere la classifica. Buon pareggio anche per la Folgore di Castelvetrano che impatta 1-1 in casa contro il forte Città di Gela. Brutta domenica invece per l'Accademia Trapani che in vantaggio di una rete si vede prima raggiungere e poi superare dal Casteldaccia complicando la classifica che li vede al penultimo posto. Perde anche il Castellammare Calcio che prende tre reti in trasferta a Palermo contro l'Athletic. Di seguito le dichiarazioni post partita di Trapani Cavese:

• Pallamano: Finisce con una netta sconfitta, 30-18, per l'Handball Erice la gara d’andata del terzo turno di EHF European Cup. Difficile, ma non impossibile, il tentativo di rimonta di sabato prossimo, con il ritorno fissato al Palazzetto “Pino Cardella”. Il grande blackout fra il 20’ del primo tempo e il 6’ del secondo (dal 9-10 al 19-10) è lo spartiacque di questo match d’andata del terzo turno di EHF European Cup. E’ questo il break, a favore delle padrone di casa, che condiziona in maniera determinante la gara, disputata in Polonia, a Gniezno. L’inizio equilibrato (6-6, gol di Cozzi, 9’) illude che possa essere un match pari. Invece, con il trascorrere minuti, nonostante il contributo della nuova arrivata Maxime Struijs, ogni operazione si complica e il risultato finale dimostra la differenza fra le due squadre che si è evidenziata: almeno oggi, Sabato prossimo, la rivincita, in cui le Arpie proveranno una storica rimonta. In serie B Drago maschile la Puleo Il Giovinetto Petrosino vince in trasferta contro il Beach Team Messina con il risultato di 24-51 legittimando a punteggio pieno la testa della classifica. Perde invece a Siracusa contro l'Aretusa l'Autosicura Pallamano Marsala con il risultato di 39-31. Una sconfitta che non complica i piani della società lilibetana visti i tanti scontri diretti ancora da giocare. Un plauso a Claudio Lo Cicero capocannoniere del torneo con 40 reti totali.

• Volley B1: brutta sconfitta dell’EnoDoro Marsala Volley in trasferta a Crotone. Una quinta giornata da dimenticare per la società lilibetana che in Calabria subirà una sonora sconfitta con il risultato di 3-1 proprio in quella che poteva essere l’occasione giusta per raggiungere la vetta della classifica e che invece diventerà la discesa al terzo posto del Campionato serie B1 di Volley femminile girone D. Tabellino: EnoDoro Marsala Volley: Pozzoni 19, Caserta 5, Meniconi 13, Zingoni 3, Varaldo 16, Guastella 0, Oggioni (L), Cecchini 4, Courroux 2, Bondavalli 0, Carpio 0, Lo Gerfo (L2). Coach: Luca D’Amico. Stats Marsala Volley: Battuta (punti/err): Marsala 4/11 - Muri punto: Marsala 5 – Ricezione: Marsala 63% - Attacco: Marsala 31%.

• Vela: Giulio Genna è Campione Italiano della classe ILCA 6. Strepitosa regata del giovane talento del Circolo Velico Marsala, che si aggiudica anche la Coppa dei Campioni ILCA 2024, vincendo meritatamente il Campionato Nazionale svoltosi ad Andora (SV) dal 31 ottobre al 3 novembre, al termine di 9 prove combattute, affermandosi su 120 velisti provenienti da tutta Italia. "Siamo orgogliosi di questo straordinario risultato raggiunto da Giulio - dichiara il Presidente del Circolo Velico Marsala - un velista esemplare che ha costruito l'ennesima vittoria della sua carriera grazie non solo al suo talento cristallino, ma anche ai tanti sacrifici fatti, al supporto di tutta la squadra ILCA del Circolo Velico e agli insegnamenti dei coach Fabio Spanò ed Enrico Tortorici".