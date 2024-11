Atletica: la Polisportiva Marsala Doc protagonista alla Maratonina di Gela

12/11/2024 12:45:00

Anche nella penultima tappa del Grand Prix regionale Fidal di Mezzamaratona (21.097,5 metri), a Gela, la Polisportiva Marsala Doc è stata protagonista, riuscendo a mantenere ben saldo il secondo posto nella classifica generale maschile. A dimostrazione che le due vittorie consecutive nel campionato regionale delle “mezze” conquistate al termine delle stagioni agonistiche 2022 e 2023 non sono state circostanze episodiche. E del resto, non può essere diversamente, considerato il ruolino di marcia che la società sportiva presieduta da Filippo Struppa ha avuto negli ultimi anni su vari fronti di gara. A Gela (10° edizione della “Maratonina del Golfo”), hanno partecipato quindici atleti della Marsala Doc. Tra loro, in una giornata ideale per correre per la fresca temperatura (con diluvio finale), il primo a tagliare il traguardo è stato il giovane Michele Galfano (tempo: 1 ora, 34 minuti e 21 secondi). Nell’ordine, poi, sono arrivati Antonio Pizzo (1:34:44), Enzo Lombardo (1:38:54), Francesco Croce (1:42:37), Nino Cusumano (1:49:07), Gianpaolo Graffeo (1:52:51), Antonino Puglia (1:52:51), Matilde Rallo (1:53:42). E poi ancora, sempre nell’ordine di arrivo, Pino Valenza, Pietro Sciacca, Baldo Cascia, Antonino Licari, Salvatore Bevilacqua, Salvatore Panico e Roberto Angileri. Ma i colori della Polisportiva Marsala Doc sono stati presenti anche nella Capitale, dove Vincenzo Panico ha partecipato alla “Rome 15K”. Intanto, appena il tempo di rifiatare, che domenica prossima, a Palermo, si correrà maratona e mezzamaratona, con la 42 km e 195 metri valevole come Campionato italiano amatori.