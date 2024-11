Maltempo, allerta in tutta la Sicilia. La situazione in provincia di Trapani

12/11/2024 08:57:00

Treni cancellati, anche in provincia di Trapani, strade chiuse e disagi. Vediamo cosa accade nella Sicilia attraversata dal maltempo. L'allerta è arancione in tutta l'isola, ma rossa in alcune zone della Sicilia orientale, dove infatti sono rimaste chiuse scuole ed università e le autorità chiedono ai cittadini di ridurre all'essenziale gli spostamenti.

Previste, in provincia di Trapani, precipitazioni "con quantitativi da moderati a elevati". Venti forti e temperature in calo.

TRENI. L’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità rende noto che, a causa dell’allerta meteo rossa nella Sicilia orientale e di quella arancione nella Sicilia occidentale diramate dalla Protezione civile e delle ordinanze di molti sindaci, la programmazione ferroviaria di oggi in Sicilia sarà interessata da cancellazioni, rimodulazioni o limitazioni di percorso. Nello specifico, resteranno chiuse le linee Catania-Caltagirone e Palermo-Caltanissetta Xirbi-Dittaino. Nel Trapanese, cancellati i primi treni della giornata per consentire una perlustrazione della linea. Sulla tratta Messina-Catania sono previste cancellazioni lungo la Catania-Taormina/Alcantara/Giarre e nei collegamenti Messina-Giampilieri.

«Raccomando cautela per chi anche stamattina si muove per raggiungere destinazioni scolastiche o di lavoro – ha detto l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò – e di uscire di casa soltanto per necessità. Il sistema della Protezione civile regionale e le altre strutture regionali saranno impegnati nell’assistenza della cittadinanza per le condizioni meteorologiche severe che si preannunciano per la giornata di oggi».

PONTE CHIUSO. Chiuso a Castellammare del Golfo il ponte sul fiume San Bartolomeo, almeno fino alla sera di oggi. La chiusura del ponte è segnalata dal 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐨 che regola l'attraversamento sul fiume San Bartolomeo sulla ex statale 187, al confine tra Castellammare del Golfo ed Alcamo, realizzato dopo il crollo del vecchio ponte.

SPETTACOLO ANNULLATO. Il Comune di San Vito Lo Capo fa sapere che a seguito di impossibilità di spostamento degli attori, provenienti da Messina, giusto AVVISO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO METEO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO N. 24316, la messa in scena dello spettacolo "Tra Scilla e Cariddi", previsto per oggi, è annullata.

CASTELVETRANO. Il Sindaco, Giovanni Lentini, invita i cittadini ad "evitare ove possibile di transitare nelle zone di Piazza Amendola (stazione), Via Armando Diaz, Via Partanna, Via Trapani, Via Sapegno angolo Via Mazara, rotonda Via Selinunte, Via Caduti di Nassirya, SS 115 dir verso Selinunte, zona Lottizzazione Saporito, zona Legno Dolce, rotonda Via Campobello, Via Seggio prossimità Torrente Racamino".