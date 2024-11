PNRR in Sicilia, la Guardia di Finanza blocca una erogazione di oltre 500mila euro

12/11/2024 09:30:00

Nell’ambito di un’indagine finalizzata alla prevenzione di illeciti nell’utilizzo di risorse pubbliche, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno individuato e denunciato quattro soggetti accusati di aver presentato richieste indebite per ottenere fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I finanziamenti, per un totale di 547 mila euro, erano destinati alla “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” tramite un bando promosso dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana di Palermo.

Irregolarità nella gestione e nell’Impiego delle Risorse

L’indagine è stata condotta dai militari della Tenenza di Corleone, impegnati nella verifica dell’utilizzo e della destinazione delle risorse PNRR. Dall’analisi delle pratiche è emerso che i quattro beneficiari non avevano avviato i cantieri entro le scadenze previste dal cronoprogramma, in violazione delle condizioni stabilite dall’atto d’obbligo firmato con il Dipartimento dei Beni Culturali. Oltre a ciò, le progettazioni presentate risultavano incomplete, prive di documentazione obbligatoria e, in alcuni casi, senza la SCIA in corso di validità.

Durante i sopralluoghi presso i siti oggetto dei finanziamenti, la Guardia di Finanza ha rilevato l’assenza di cartellonistica informativa conforme agli “Obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dalle direttive comunitarie (Regolamento UE 2021/241)”. Questa mancanza, unita ad altre inadempienze, ha comportato la segnalazione all’Assessorato dei Beni Culturali per la revoca dei finanziamenti, bloccando l’erogazione di tutti i fondi ancora non distribuiti, pari all’intero importo di 547.130 euro.

L'Impegno della Guardia di Finanza per la Legalità e la Correttezza della Spesa Pubblica

Questa operazione testimonia l’impegno costante della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi e agli abusi a danno del bilancio pubblico, sia nazionale che europeo. Le attività di controllo e verifica hanno l’obiettivo di assicurare che le risorse del PNRR, destinate al supporto di famiglie e imprese, vengano impiegate in modo corretto, senza lasciar spazio a irregolarità che ne comprometterebbero l’efficacia e l’integrità.

Ruolo della Guardia di Finanza nella Governance del PNRR

La Guardia di Finanza, in qualità di ente di controllo nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha il compito cruciale di identificare e bloccare tempestivamente comportamenti fraudolenti e abusi che possono compromettere l’uso delle risorse stanziate. Questo intervento contribuisce a preservare l’efficacia del PNRR, il cui scopo è sostenere il rilancio economico del Paese e assicurare una distribuzione equa e trasparente dei fondi pubblici.