"Non siamo fascisti né balilla: siamo giovani impegnati per Marsala"

12/11/2024 17:30:00

Caro direttore, con la presente teniamo a renderla partecipe del nostro rammarico in seguito a dei commenti di alcuni cittadini scritti su Facebook in riferimento all’articolo da voi pubblicato, dal titolo "Monumento ai Mille: i giovani del circolo Gioventù Nazionale di Marsala impegnati per il recupero". Siamo delusi dalla visione a senso unico di alcuni cittadini, capaci solo di lamentarsi ed incapaci di proporre soluzioni. Incapaci di comprendere quanto da voi letteralmente scritto, nonché il vero significato della nostra manifestazione: noi non protestiamo contro noi stessi né contro i nostri assessori. Noi, menti pensanti e voce giovane del partito di cui alcuni amministratori fanno parte, abbiamo deciso di rammentare apertamente alcune decisioni da loro stessi prese. Una signora, ad esempio, ha commentato con “sono tornati i balilla”: ma lo sa che balilla è il nome tradizionale del fanciullo che, col suo gesto di ribellione, accese la prima scintilla dell’insurrezzione che scacciò gli austriaci da Genova nel 1746? Vuole forse riconoscerci come i giovani che salveranno questa città? Un altro signore ha invece scritto “che faccia tosta che hanno… questi giovani fascisti…” ma dove li ha visti i fascisti? È forse un nostalgico che vede ovunque camicie nere e pugnali sguainati? Noi non siamo fascisti, noi non siamo balilla, nemmeno nel significato puro del termine. Noi siamo giovani che hanno deciso di rimanere in questa città, una città vecchia, morta e così mantenuta da alcuni cittadini. Che si lascino ad altri le logiche politiche e partitiche; che si apprezzi il nostro impegno, soprattutto quando da membri di questa maggioranza abbiamo il coraggio di dire basta. Perché, da oggi, se questa amministrazione farà bene, saremo i suoi migliori amici, ma se così non sarà, quanto detto non potrà accadere. Caro direttore, la ringraziamo per lo sfogo che ci concederà, comunicandole che alcuni commenti saranno oggetto di querela.



Presidente provinciale: Jacopo Triscari

Vicepresidente provinciale: Valerio Vinci

Presidente del circolo di Marsala: Giuseppe Ferrera