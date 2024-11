"Più chiarezza sull'ingresso e la sosta all'aeroporto di Trapani Birgi"

13/11/2024 09:23:00

Salvatore, un cittadino trapanese e lettore di Tp24, ha inviato una lettera indirizzata ad Airgest, la società che gestisce l’aeroporto di Trapani Birgi, per esprimere alcune perplessità sulle modalità di accesso e pagamento per l’area di sosta aeroportuale, conosciuta come "land side". Il lettore ha descritto la sua esperienza, segnalando una discrepanza tra le indicazioni riportate sui cartelli all’ingresso dell’area di sosta e il sistema di pagamento effettivo.

Salvatore racconta di aver seguito la procedura standard di ritiro del biglietto all'ingresso per accedere alla zona. Secondo la segnaletica presente in aeroporto, i primi 15 minuti di sosta dovrebbero essere gratuiti, così come avviene in numerosi altri scali, nazionali e internazionali, tra cui l’aeroporto di Barcellona. Tuttavia, al momento di lasciare l’area, l’utente ha riscontrato la necessità di effettuare un pagamento anche per periodi di sosta inferiore ai 15 minuti. "Se c’è davvero un addebito anche per soste così brevi – scrive – si dovrebbe rimuovere il cartello che informa della gratuità dei primi 15 minuti per non creare disguidi."

Il lettore suggerisce ad Airgest maggiore trasparenza e una segnaletica più chiara, specialmente se sono previste eccezioni o condizioni particolari che potrebbero far decadere la gratuità dei primi 15 minuti. "Sarebbe opportuno – conclude – che le modalità di accesso e pagamento siano esplicitate in modo da evitare interpretazioni errate."

La segnalazione di Salvatore invita dunque la gestione aeroportuale a una riflessione sulla chiarezza della comunicazione ai viaggiatori e sulla coerenza tra quanto segnalato e il sistema di accesso alla viabilità "land side".