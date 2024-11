Campobello, i carabinieri del NAS sequestrano 19 tonnellate di olive in salamoia

13/11/2024 10:02:00

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Palermo, in collaborazione con i militari della Stazione di Campobello di Mazara, hanno effettuato un intervento che ha portato al sequestro di 19 tonnellate di olive in salamoia prodotte in uno stabilimento risultato abusivo. L’operazione fa parte di una più ampia strategia di controllo sulle irregolarità nel settore alimentare, mirata alla tutela della sicurezza dei consumatori.

Durante l’ispezione igienico-sanitaria dello stabilimento, i militari dell'Arma hanno verificato che la lavorazione delle olive avveniva senza le necessarie procedure di autocontrollo e senza la registrazione sanitaria obbligatoria per il deposito di alimenti destinati al consumo. Nonostante l’attività fosse in pieno svolgimento al momento dell’arrivo dei carabinieri, le gravi carenze sanitarie hanno portato al sequestro di oltre 140 fusti di olive, per un totale di 19 tonnellate pronte per la distribuzione.

Il titolare dello stabilimento è stato sanzionato con una multa di 5mila euro e l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani, su richiesta dei Carabinieri, ha disposto l’immediato fermo dell’attività produttiva.