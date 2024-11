13/11/2024 21:36:00

Un ventitreenne, Luigi Ciacca, è morto folgorato da una scossa elettrica nella propria abitazione, a quanto pare partita dall'asciugacapelli che stava utilizzando in bagno. La tragedia si è consumata nella serata di ieri, martedì 12 novembre Iin provincia di Imperia.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario con i carabinieri. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili. Indagini sono ora in corso per ricostruire i contorni della tragedia e soprattutto per capire cosa possa aver innescato la scarica mortale.

A lanciare l’allarme è stata la mamma, Monica, che viveva con lui nell’appartamento.