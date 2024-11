 A Siculiana il museo “A.S.T.R.O.”, viaggio alla scoperta delle radici di Ayrton Senna

13/11/2024 18:00:00

Il 23 novembre 2024, alle ore 12:00, verrà inaugurato a Siculiana “A.S.T.R.O. – Ayrton Senna Testimonianze e Racconto delle Origini”, un museo-mostra unico nel suo genere che celebra il legame tra Ayrton Senna, leggendario pilota di Formula 1, e la Sicilia, terra d’origine dei suoi avi. L’iniziativa, ospitata presso l’antica Torre dell’Orologio di Piazza Umberto I, si propone di omaggiare il campione brasiliano esplorando le sue radici siciliane e la storia della famiglia Magro, emigrata in Brasile alla fine dell’Ottocento.

Promosso dall’amministrazione comunale di Siculiana e fortemente sostenuto dal sindaco Giuseppe Zambito, il museo è dedicato non solo agli appassionati di Formula 1 ma anche a chi è interessato alla cultura siciliana e alla storia delle migrazioni. È un omaggio ai tanti siciliani che, come i progenitori di Senna, lasciarono la propria terra per costruire un futuro in Brasile, portando con sé tradizioni e valori profondamente legati alla loro identità.

Un museo ricco di storia e emozioni

“A.S.T.R.O.” offre ai visitatori un’esperienza ricca di emozioni attraverso cimeli autentici e fotografie inedite. Tra le opere esposte spiccano gli scatti del fotoreporter imolese Marco Isola, che immortalò Senna durante gli ultimi anni della sua carriera (1992-1994), e oggetti personali del pilota che permettono di entrare in contatto con la sua dimensione privata. Il cuore della mostra è il ritratto di Senna realizzato dall’artista modenese Alessandro Rasponi, che rappresenta simbolicamente il legame profondo del campione con la sua eredità culturale.

L’esposizione comprende anche un percorso immersivo multimediale che trasporta i visitatori nella Sicilia di fine Ottocento, ricreando l’atmosfera dell’epoca e permettendo di comprendere le radici culturali che hanno influito sulla formazione di Senna come uomo e come atleta.

Il museo è allestito all'interno della suggestiva Torre dell'Orologio, un edificio del XVII secolo restaurato per l'occasione dagli architetti Francesco Ferla e Salvatore Nigrelli. Questo connubio di storia e innovazione arricchisce l'esperienza, permettendo ai visitatori di scoprire il passato siciliano di Senna in un luogo ricco di fascino. La Torre dell'Orologio, simbolo della storia locale, si trasforma così in un centro culturale moderno, capace di dialogare con il passato attraverso l'arte e la tecnologia.