L'Asp di Trapani ha finalmente pubblicato la graduatoria per gli assistenti sociali

13/11/2024 18:08:00

La signora Caterina Amanda Ricupero, dopo essersi rivolta a Tp24 per denunciare i ritardi nel concorso per assistenti sociali dell’ASP di Trapani, ha scritto una nuova lettera alla nostra redazione per aggiornare sui recenti sviluppi del bando, emanato nel 2020.

Nella lettera, la signora Ricupero racconta di essere stata contattata direttamente dal Direttore Generale dell’ASP di Trapani, Ferdinando Croce, poche ore dopo la pubblicazione della sua prima lettera su Tp24.

Successivamente, la signora Ricupero ha ricevuto diverse chiamate dall’ufficio collocamento di Trapani, con domande sul suo percorso lavorativo dal 2020 ad oggi. A queste richieste, la Ricupero ha risposto con perplessità, ritenendo che l’amministrazione pubblica avrebbe potuto acquisire le informazioni richieste autonomamente.

Ma adesso arriva la buona notizia. L’ASP di Trapani ha infatti, alla fine pubblicato la delibera tanto attesa (disponibile qui), che approva i lavori della commissione esaminatrice e pubblica la graduatoria finale per i quattro posti di assistente sociale riservati a soggetti disabili.