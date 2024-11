Il parcheggio all'aeroporto di Trapani Birgi: le precisazioni di Airgest

14/11/2024 16:17:00

Airgest, la società che gestisce l'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, ha risposto alle osservazioni di un lettore di Tp24 riguardo alle modalità di accesso e sosta nell'area aeroportuale. La questione sollevata riguarda i tempi e i costi di parcheggio, con l’utente che ha espresso dubbi sulla chiarezza delle informazioni fornite.

In una comunicazione ufficiale, Airgest ha chiarito che la sosta nell'area dell'aeroporto è a pagamento fin dal primo minuto. Non esiste un periodo di "franchigia" iniziale, come talvolta previsto in altri scali. L'unico cartello presente e rilevante per gli utenti indica chiaramente che, una volta effettuato il pagamento del biglietto di sosta, si hanno 15 minuti per lasciare l'area, un tempo pensato per consentire ai visitatori di completare le operazioni necessarie prima di uscire dallo scalo.

Airgest ha spiegato che tutte le indicazioni relative alla viabilità interna, alle modalità di accesso e pagamento del parcheggio sono state recentemente aggiornate e sono ben visibili all’ingresso dell’aeroporto. Inoltre, l’area dispone di segnaletica verticale che indica con chiarezza le modalità di sosta e le tariffe applicate.

La società ha anche invitato gli utenti a consultare il sito web di Airgest, dove sono disponibili informazioni dettagliate su tariffe, modalità di accesso e altre normative riguardanti la sosta. Airgest ha sottolineato l’importanza della trasparenza e ha respinto le accuse di presunti “inganni” o “truffe” nell’applicazione delle tariffe di parcheggio.

La risposta di Airgest intende chiarire definitivamente le modalità di accesso e sosta per gli utenti dello scalo trapanese, con l’obiettivo di garantire un servizio trasparente e informato.