 Castelvetrano apre il Teatro Selinus agli studenti nelle Giornate FAI per le Scuole

14/11/2024 08:00:00

Dal 18 al 23 novembre tornano le “Giornate FAI per le Scuole,” un appuntamento annuale che, anche quest'anno, coinvolgerà gli studenti in un viaggio alla scoperta del patrimonio culturale italiano. In primo piano a Castelvetrano (TP), sarà protagonista il Teatro Selinus, elegante struttura neoclassica realizzata dall'architetto Giuseppe Patricolo. Un luogo carico di storia, situato nella piazza centrale della città, che gli studenti del Liceo Classico "Pantaleo" guideranno alla scoperta, mettendo in luce il suo affascinante sipario dipinto, che ritrae Empedocle celebrato dai Selinuntini. Il teatro, costruito nel corso di 35 anni e completato nel 1910, rappresenta uno dei punti nevralgici della cultura locale, con i suoi 29 palchi e la platea a ferro di cavallo, che si aprirà per l’occasione alle giovani generazioni.

La manifestazione è organizzata dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e, giunta alla tredicesima edizione, permette agli studenti di diventare veri e propri “Apprendisti Ciceroni,” guidando i loro coetanei alla scoperta dei beni culturali della loro regione. I ragazzi sono infatti formati da volontari FAI e dai loro docenti, vivendo un’esperienza che li trasforma in difensori del patrimonio culturale e in modelli di cittadinanza attiva.

In Sicilia, oltre a Castelvetrano, saranno aperti altri luoghi di interesse che arricchiscono l’offerta culturale delle Giornate FAI per le Scuole:

Agrigento - Caserma dei Carabinieri "Biagio Pistone" Ad Agrigento, sarà possibile visitare la Caserma dei Carabinieri, un edificio ottocentesco situato tra la campagna e la città, simbolo della storia del territorio e delle sue trasformazioni. La visita, condotta dagli studenti del Liceo Classico "Empedocle" di Agrigento, consentirà di scoprire gli interni e la storia di un edificio di grande importanza civile.

Bronte (CT) - Chiesa di San Vito A Bronte, la storica Chiesa di San Vito aprirà le sue porte agli studenti, grazie all’operato degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto “B. Radice.” Situata nella parte alta del paese, questa chiesa semplice, con scala in pietra lavica e navata unica, rivela l’anima spirituale del luogo e racconta la lunga storia dei Frati Minori dell'Ordine di San Francesco che l’hanno gestita a partire dal 1500.

Caltagirone (CT) - Palazzo dell’Aquila A Caltagirone, gli studenti dell’Istituto “Majorana-Arcoleo” racconteranno la storia del Palazzo dell’Aquila, uno dei simboli del barocco siciliano. L’imponente edificio, con una facciata rinascimentale e un monumentale scalone neoclassico, è oggi sede municipale e testimonia l’abilità architettonica di Mario Di Stefano e Saverio Fragapane, autori dei lavori di ristrutturazione rispettivamente nel 1852 e nel XX secolo.

Catania - Città della Scienza Nel capoluogo etneo, il suggestivo complesso della Città della Scienza, situato nell’ex zona industriale, verrà illustrato dagli studenti dell’Istituto “G.B. Vaccarini.” Con i suoi 2000 mq di spazi al coperto, ospita opere di archeologia industriale e d’arte contemporanea, e si erge come simbolo della trasformazione urbana e della rinascita del patrimonio industriale della città.

Favara (AG) - Palazzo Miccicchè A Favara, il Palazzo Miccicchè diventa sede di “Human Forest,” un progetto di riqualificazione che trasforma l’edificio in una foresta, creata da Laps Architecture e Analogique, in cui l'uomo riscopre la comunione con la natura. I giovani dell’I.C. “Camilleri” faranno da guida, raccontando la visione architettonica che promuove una riflessione critica e sostenibile.

Gela (CL) - Laboratorio di Restauro Gela II Nel polo archeologico di Gela, sarà visitabile il Laboratorio di Restauro Gela II, che si occupa del recupero di un’antica nave, il relitto "Gela II", simbolo delle rotte commerciali tra Sicilia e Grecia. Un’importante esperienza educativa, guidata dagli studenti degli istituti “Eschilo,” “Vittorini,” “Majorana,” “Morselli,” e “Sturzo.”

Messina - Chiesa della Calispera Gli studenti dell’IC “Leopardi” di Messina faranno conoscere la Chiesa della Madonna della Calispera, risalente al XIII secolo e modificata più volte a seguito di alluvioni e terremoti. Sopravvissuta con la sua facciata rinascimentale, la chiesa conserva testimonianze storiche come la finestra monofora di origine medievale e iscrizioni del periodo della peste.

Siracusa - Capitaneria di Porto A Siracusa, gli studenti dell’Istituto “Luigi Einaudi” accompagneranno i visitatori nella Capitaneria di Porto, nata nel 1892 come stazione ferroviaria e poi trasformata, negli anni, in un luogo di presidio per il porto. Il sito rappresenta un’importante testimonianza della storia ferroviaria e marittima della città.

Grazie alla collaborazione di numerosi enti e istituzioni, il progetto vuole stimolare nei giovani l’interesse per la conoscenza e la tutela del patrimonio italiano, realizzando un percorso di formazione e ispirazione culturale e civica. L’iniziativa, sponsorizzata anche quest’anno da AGN Energia, include il contest #LATUAIDEAGREEN, che invita gli studenti a riflettere sui temi ambientali e sul valore della sostenibilità. Per maggiori informazioni, gli interessati possono visitare i siti www.faiscuola.it e www.giornatefaiperlescuole.it.