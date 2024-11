 Trapani, l'illuminazione sulla statua di Garibaldi è spenta da anni

14/11/2024 02:10:00

Da anni la statua di Giuseppe Garibaldi, che domina la piazza omonima a Trapani, rimane al buio, priva di quell'illuminazione che ne valorizzerebbe la presenza storica e il significato per la città. Ce lo segnala un lettore di Tp24, il signor De Filippi, che sottolinea come la riattivazione dell’impianto elettrico, con una piccola manutenzione o la sostituzione di qualche cavo, potrebbe restituire dignità e decoro al monumento e alla piazza che lo ospita.

"Piazza Garibaldi rappresenta un punto di riferimento storico per Trapani," scrive De Filippi nella sua lettera alla redazione, "e l’assenza di illuminazione rende invisibile la statua nelle ore serali, impoverendo il valore culturale di questo angolo della città."

L’illuminazione del monumento non richiederebbe un intervento complesso: basterebbe, infatti, una riparazione dell’impianto esistente, in modo da riportare luce su una delle figure centrali del Risorgimento italiano, ricordata in città per il suo passaggio durante le campagne del 1860.

Per ora, piazza Garibaldi resta un luogo poco valorizzato nelle ore serali. Gli abitanti e i visitatori si augurano che le istituzioni possano intervenire al più presto, restituendo alla statua di Garibaldi e alla piazza il ruolo e il rispetto che meritano all'interno del patrimonio storico e artistico di Trapani.

