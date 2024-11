14 Novembre: Trump ha  visto Biden, Mattarella risponde a Musk, maltempo in Sicilia

Inchiesta sulla rinoplastica mortale : Due medici, padre e figlio, sono indagati per la morte di una ragazza di 22 anni che si era sentita male dopo un'anestesia preliminare per un intervento di rinoplastica in una clinica romana, scelta tramite TikTok.

Maltempo in Sicilia : In provincia di Catania, il maltempo ha causato gravi danni, con esondazioni di fiumi e interruzione di molte strade, ma fortunatamente senza vittime. Qui l'articolo di Tp24

Via libera al ponte di Messina: La commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale (Via) ha approvato il progetto per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.