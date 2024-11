15/11/2024 09:01:00

Impenna ed insulta la Polizia al posto di blocco: sbatte contro camion parcheggiato. Accade in Sicilia.

Un uomo di 38 anni, originario di Catania, è stato arrestato dagli agenti della squadra volante della polizia dopo un breve ma intenso inseguimento che ha avuto luogo tra via Sturzo e corso Sicilia. Il motociclista, che stava circolando senza casco e a velocità sostenuta su una moto di grossa cilindrata, ha cercato di sfuggire ai controlli della polizia eseguendo manovre pericolose, tra cui impennate, in pieno centro città.

Intimato l’alt, il 38enne ha rallentato per poi accelerare improvvisamente, tentando di sfuggire alla cattura. La sua fuga è durata pochi istanti: il motociclista ha perso il controllo della moto, schiantandosi contro un camion e l’auto della polizia. Nonostante l’incidente, l’uomo ha reagito con violenza, rivolgendosi agli agenti con minacce e insulti, per poi aggredirli fisicamente con calci e pugni. I poliziotti, feriti, sono stati medicati in ospedale.

Dai controlli successivi è emerso che la moto su cui viaggiava era priva di assicurazione e con la revisione scaduta. Per queste violazioni, sono state elevate le relative multe, mentre il mezzo è stato sequestrato.

Nonostante l’aggressione, gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo, che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il 38enne è stato posto ai domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, su disposizione del Pubblico Ministero. Il giudice ha convalidato l’arresto e confermato la misura restrittiva.