Larimar, il giorno dei funerali. Aggredito un ragazzino

15/11/2024 08:10:00

Oggi, Piazza Armerina si ferma per dare l'ultimo saluto a Larimar Annaloro, la quindicenne che la scorsa settimana è stata trovata senza vita nel giardino di casa con una corda al collo. Alle 15.30 nella cattedrale cittadina si terranno i suoi funerali, accompagnati dal lutto cittadino, mentre la comunità ancora cerca risposte su una vicenda che rimane avvolta nel mistero.

L'autopsia, eseguita mercoledì, non avrebbe evidenziato segni di violenza, ma gli inquirenti mantengono aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, anche se per ora non ci sono indagati. La Procura dei minori di Caltanissetta continua a privilegiare l'ipotesi del suicidio, mentre la famiglia di Larimar ha espresso dubbi sull'idea che la ragazza abbia scelto volontariamente di togliersi la vita.

Nel frattempo, le indagini potrebbero essere a una svolta. Secondo le ultime testimonianze, alcuni coetanei avrebbero aggredito un quindicenne lo scorso sabato, accusandolo di essere l'autore di un video contenente immagini intime di Larimar. Il giovane, indicato come "il ragazzo conteso" e presunto motivo di una lite tra Larimar e una compagna di scuola poco prima del decesso, è stato preso a schiaffi in quella che sembrerebbe una "spedizione punitiva" organizzata da altri adolescenti.

Questo video, al centro delle voci e delle ipotesi degli ultimi giorni, potrebbe essere stato acquisito dagli investigatori, anche se non ci sono conferme ufficiali. La famiglia della vittima, in un'intervista televisiva, ha menzionato l'esistenza di questo contenuto, che avrebbe potuto sconvolgere profondamente Larimar, contribuendo a una decisione tragica.

I risultati dell'autopsia, però, non hanno dissipato tutte le incertezze, e il medico legale di parte, nominato dalla famiglia, continua a nutrire dubbi sulle reali cause del decesso. Gli inquirenti proseguiranno con le indagini per fare chiarezza su un evento che ha sconvolto l'intera comunità di Piazza Armerina.